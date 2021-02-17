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Dünya
Nerdun HACIOĞLU
Haber Giriş: 17.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kukla bebekli cenaze töreni

Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
Kukla bebekli cenaze töreni
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Rusya’da Laura Davudova adlı genç kadın, ilk önce kocasıyla akrabalarını hamile kaldığına inandırdı. Ardından hastanede doğum yaptığını ve ikiz bebeklerinin hastalıktan öldüğünü söyledi. Mühürlü tabutlarda cenaze töreni düzenletti. Kocası bebeklerin bir kez bile olsa yüzünü görmek isteyince gerçek ortaya çıktı. Tabutlarda oyuncak mağazasından alınmış iki kukla yatıyordu.

Rusya’da geçtiğimiz günlerde Alfred Hitchcock filmlerini aratmayacak sahte bebek ve cenaze olayı yaşandı. Ülkenin güneyindeki Stavropol bölgesinde yaşayan Dağıstan asıllı Davut ve Laura Davudova çifti uzun süreden beri çocuk sahibi olmak istiyordu. Kocasını kaybedeceği korkusuna kapılan Laura, geçtiğimiz yıl hamile kaldığı ve yakında doğum yapacağı müjdesini verdi. Yaptırdığı sonuçları da eşiyle paylaşan Laura, ikiz beklediğini ilan etti. 9 ayın sonlarına gelindiğinde uydurduğu yalana kendisi de inanmaya başlayan kadın, hastanenin yolunu tuttu. Salgını bahane eden kadın, yakınlarının evde kalmalarını sağladı.

HASTANE YAKININDA EV TUTTU

Rus basının aktardığına göre hastane yakınında ev tutan kadın, birkaç gününü burada geçirerek ‘bebek hikâyesini’ nasıl noktalayacağını planlamaya başladı. Oyuncak mağazasından tıpa tıp bebeğe benzeyen iki kukla satın alan Laura, ailesine dünyaya getirdiği ikizlerin doğum sonrası hastalığa yakalanarak hastanede vefat ettiklerini duyurdu. Sözde ölen bebeklerin naaşlarını ise yine kendisi mühürlü tabut içerisinde eve getirdi.

TABUTU AÇINCA ŞOKE OLDU

Kederli aile ölen bebekleri için cenaze hazırlıklarına başladı. Baba Davut bebeklerini bir kez olsun görmek isteyerek tabutu açtığında şok yaşadı. Kefende sarılı bebekler yerine kuklaları buldu. Gerçeğin ortaya çıkması üzerine Laura ilk başta bebekler yerine kuklaların hastane personeli tarafından tabuta konduğunu ileri sürmeye başladı. Ancak güvenlik güçlerinin hastaneye gitmesiyle, Laura’nın hiçbir zaman doğum yapmadığı ortaya çıktı. Rusya’da geniş yankı yaratan sahte bebek olayı şimdi bir yandan güvenlik güçleri, diğer taraftan psikiyatri doktorları tarafından inceleniyor.

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Nerdun HACIOĞLU
Nerdun HACIOĞLU
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