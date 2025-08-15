Kudüs’ü Batı Şeria’dan koparma projesi... İsrail’den Filistin topraklarını bölecek plana onay

Haberin Devamı

Fransa, İngiltere, Avustralya ve Kanada başta olmak üzere birçok ülke gelecek ay yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bağımsız Filistin devletini tanıma kararı alacaklarını duyururken, İsrail’den işgal altındaki Batı Şeria’daki Filistin topraklarını bölmeye yönelik bir hamle geldi. İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, uzun yıllardır uluslararası baskı nedeniyle Tel Aviv’in uygulamaya koyamadığı E1 bölgesi yasadışı yerleşim planı için onay vereceğini açıkladı. Aşırılıkçı bakan yeni yasadışı yerleşim planıyla “Filistin devleti fikrini gömeceklerini” söyledi. Smotrich’in açıklamasına Filistin Yönetimi, Ürdün ve insan hakları gruplarından kınama geldi.





‘TRUMP DA DESTEKLİYOR’

“Bugün dünyada bir Filistin devletini tanımaya çalışan herkes bizden sahada bir cevap alacaktır” diyen Smotrich, yeni yerleşim planlarıyla “Filistin devleti fikrini gömdüklerini çünkü tanınacak hiçbir şey ve hiçkimse olmadığını” savundu. Avrupalı liderleri “ikiyüzlü” olmakla suçlayan aşırılıkçı bakan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya “eylül ayına kadar Avrupalıların tanıyacakları hiçbir şey bırakmama” çağrısı yaparak Batı Şeria’nın ilhak edilmesini istedi. Smotrich yasadışı yerleşim planına ABD Başkanı Donald Trump ve ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin de destek verdiğini iddia ederek bu isimlere teşekkür etti. Smotrich’in duyurduğu E1 projesi kapsamında 3 bin 401 yasadışı konutun inşa edilmesi öngörülüyor. Planlama komitesi, 6 Ağustos’ta hak grupları ve aktivistler tarafından inşaatın durdurulması için verilen tüm dilekçeleri reddetmişti. İhaleyle ilgili nihai kararın ise 20 Ağustos’a kadar belirlenmesi bekleniyor.

YILLARDIR ASKIDAYDI

Projenin yeni açılacak yollarla birlikte İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria’da Filistinlilerden gasbedilen topraklarda kurulan Ma’ale Adumim yerleşim birimini birbirine bağlaması planlanıyor. Bu durum Doğu Kudüs’ün Batı Şeria’nın geri kalanıyla bağlantısının tamamen kopmasına ve çevrede kalan Filistin topraklarının da izole edilmesi anlamına geliyor. Siyasi analistler İsrail’in bu adımla ileride kurulacak bir Filistin devleti için gerekli olan toprak bütünlüğünün bozulacağını ve süreci zorlaştıracağını değerlendiriyor. 20 yılı aşkın bir süredir İsrail’in gündeminde olan proje başta ABD olmak üzere uluslararası toplumun baskıları nedeniyle askıda tutuluyordu. Proje son olarak 2022’de gündeme gelmiş ancak ABD’nin baskısı nedeniyle İsrail geri adım atmıştı. İsrail’in projeyi, Avrupa ülkelerinin Filistin’i tanıma kararı almasına karşılık uygulamaya geçirdiği değerlendiriliyor. Proje kapsamında ayrıca 5 binden fazla Filistinlinin, topraklarından sürülebileceği aktarılıyor.

RAMALLAH’TAN KINAMA

İsrail’in açıklamasına Ramallah merkezli Filistin Yönetimi tepki gösterdi. Filistin Dışişleri Bakanlığı, söz konusu kararı İsrail’in “soykırım, yerinden etme ve ilhak suçlarının bir uzantısı ve Netanyahu’nun ‘Büyük İsrail’ olarak adlandırdığı şeye ilişkin açıklamalarının bir yansıması olarak gördüklerini” belirtirken, uluslararası topluma “müdahale ve planları engelleyecek yaptırım” çağrısında bulundu.