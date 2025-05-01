Kudüs’ü alevler sardı... 12 yaralı

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Neve Şalom, Bekoa, Taoz, Naşşon ve Mesilat Zion yerleşim birimleri tahliye edildi. İsrail Doğa ve Parklar Kurumu, bölgede bulunan parktan yürüyüşçüleri kurtardığını açıkladı. Diğer yandan Kudüs ve Tel Aviv arasındaki otoyol kapatılırken tren seferleri de iptal edildi. İtfaiye Servisi, 63 kişilik ekibin ve 11 uçağın alevlerle mücadele ettiğini aktarırken, sıcak hava ve şiddetli rüzgârlar nedeniyle yangının kontrol altına alınamadığını bildirdi. İsrail hükümeti de hızla yayılan alevleri kontrol altına almak için uluslararası yardım çağrısında bulundu. İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail’in; Yunanistan, Hırvatistan, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden yangın söndürme uçağı talep ettiğini bildirdi.