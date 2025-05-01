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Kudüs’ü alevler sardı... 12 yaralı

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#İtfaiye Ve Kurtarma Servisi#Eştaol Ormanı#İsrail
Kudüs’ü alevler sardı... 12 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2025 07:00

İSRAİL’in Kudüs kentinde hızla yayılan büyük çaplı yangınlar nedeniyle alarm verildi. İtfaiye ve Kurtarma Servisi, Eştaol Ormanı’nda başlayan yangınların en az beş yere daha yayıldığını bildirdi.

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Neve Şalom, Bekoa, Taoz, Naşşon ve Mesilat Zion yerleşim birimleri tahliye edildi. İsrail Doğa ve Parklar Kurumu, bölgede bulunan parktan yürüyüşçüleri kurtardığını açıkladı. Diğer yandan Kudüs ve Tel Aviv arasındaki otoyol kapatılırken tren seferleri de iptal edildi. İtfaiye Servisi, 63 kişilik ekibin ve 11 uçağın alevlerle mücadele ettiğini aktarırken, sıcak hava ve şiddetli rüzgârlar nedeniyle yangının kontrol altına alınamadığını bildirdi. İsrail hükümeti de hızla yayılan alevleri kontrol altına almak için uluslararası yardım çağrısında bulundu. İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail’in; Yunanistan, Hırvatistan, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden yangın söndürme uçağı talep ettiğini bildirdi.

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#İtfaiye Ve Kurtarma Servisi#Eştaol Ormanı#İsrail

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