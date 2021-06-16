Kudüs’te tansiyon yeniden yüksek

İsrail'in Doğu Kudüs’ü işgal etmesinin yıldönümü nedeniyle aşırı sağcılar tarafından her 10 Mayıs’ta organize edilen “bayrak yürüyüşü”, bölgede tansiyonun artması nedeniyle iptal edilmiş, aynı gün İsrail, Gazze’ye yönelik ağır bombardımana başlamıştı. Bir grup aşırı sağcının yürüyüşü gerçekleştirmek için başta Hamas olmak üzere Filistinli tarafların sert itirazlarına karşın İsrail Güvenlik Kabinesi’nden bu yönde onay almasının ardından, dün yaklaşık 5 bin kişilik grup Şam Kapısı çevresinde İsrail bayrakları ve marşlarla gösteri düzenledi.

GERÇEK MERMİ İLE ATEŞ AÇTILAR

Ülkenin yeni Kamu Güvenliği Bakanı Omer Barlev, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı yürüyüş için bölgede 2 bin polis görevlendirildiğini açıklarken, önceki gün bir Hamas sözcüsü, tüm Filistinlileri yürüyüşün katılımcılarına karşı koymaya çağırdı. İsrail polisi, yürüyüş öncesinde Şam Kapısı ve çevresini kurduğu barikatlarla yürüyüşü protesto etmek isteyen Filistinlilerin bölgeye girişine engel oldu. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin protestoculara müdahalesi sonucu en az 33 Filistinli yaralandığını açıklarken, 6 Filistinli de gözaltına alındı. Bir grup Filistinli gencin Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinin İsrail ile sınır bölgesinde düzenlediği protestoda da İsrail askerlerinin kalabalığın üzerine gerçek mermilerle ateş açması üzerine bir kişi bacağından yaralandı.

HÜKÜMET ÜYELERİNDEN TEPKİ

Yürüyüş, henüz kurulan koalisyon hükümetinin ortaklarından tepki aldı. Ortak Arap Listesi Bloku milletvekilleri Şam Kapısı’na gelerek Filistinlilerin yanında yer almaya devam edeceklerini belirtirken Dışişleri Bakanı Yair Lapid, yürüyüşün mevcut formatında devam etmesini desteklediğini ancak ırkçı, şiddet içeren sloganlar atan katılımcılarla aynı tarafta olmadığını söyledi.

Yürüyüş öncesinde Gazze’den İsrail’e çok sayıda ‘yangın balonu’ atıldı. Balonlar, ülkenin güneyindeki boş arazilerde en az iki yangını tetiklerken, itfaiye alevleri kısa sürede söndürdü. Bu, ateşkes sonrası taraflar arasında ilk ciddi gerginlik oldu.

İsrail polisi, yürüyüşü protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

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