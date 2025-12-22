Kudüs’te Rum Yunan İsrail görüşmesi... Bu üçlünün derdi Türkiye

Haberin Devamı

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis bugün Kudüs’te bir araya geliyor. Rum ve Yunan liderlerin Netanyahu ile yapacağı ikili görüşmelerin yanı sıra üçlü bir zirve de düzenlenecek. Miçotakis ayrıca Ramallah’a giderek Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşecek. Atina ve Rum Kesimi’nde gerek “Üçlü Zirve” gerekse ikili temaslar ile ilgili beklentilerin yüksek olması dikkat çekiyor. Yunan başkentinde üçlü zirveye olan ilgi savunma, enerji ve Gazze konularına odaklandı.

İLK GÜNDEM SİLAHLANMA

Yunanistan, Türk-Yunan kara hududu ile Ege ve Doğu Akdeniz’de “Aşil kalkanı” adıyla 3.5 milyar Euro’luk 5 ayrı tipte füze sistemleri konuşlandırmayı planlıyor. Yunan hükümeti, söz konusu projenin ilk ayağını oluşturan İsrail’den 691 milyon Euro değerinde füze ve mermileri ile birlikte 36 adet Puls tipi çok namlulu füze ve roket fırlatma sisteminin satın alımını kararlaştırdı. “Aşil Kalkanı” için diğer füze sistemlerinin de İsrail’den satın alınması düşünülüyor. Yunan ve Rum cephesi ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze çözüm planının ikinci aşamasında oluşturulması öngörülen Uluslarararası İstikrar Gücü’nde (UİG) Yunanistan ile Rum Kesimi’nin de yer alması talebini Netanyahu’ya iletecek.

TÜRKİYE’YE MESAJ KAYGISI

Onuncu kez gerçekleştirilen üçlü zirvede, tarafların stratejik işbirliğini vurgulayacakları ve dolaylı da olsa Türkiye’ye “mesajlar” verecekleri ileri sürülen Yunan medyasında, geçen hafta önce İsrail medyasında ortaya atılan, ardından Yunan medyasının atıfta bulunduğu ancak Kıbrıs Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas tarafından yalanlanan tugay düzeyinde 2 bin 500 kişilik ortak bir “Hızlı Müdahale Gücü” oluşturulması senaryoları ile ilgili herhangi bir “sinyal” verilip verilmeyeceği de merak konusu.

MİÇOTAKİS’İN DANIŞMANI: ‘BU İTTİFAK MAVİ VATAN’A KARŞI’

KUDÜS’te gerçekleşecek zirveyle ilgili İsrail basınında yer alan haberler ise doğrudan Türkiye’ye işaret ediyor. İsrailli haber kuruluşu N12’ye konuşan bir İsrailli yetkili, “Türkiye’nin bölgede genişleyen etki alanının liderler arasında gündeme geleceğini” aktarırken, “Yunanlar, Türkiye’nin Washington’daki özel konumundan ve iki ülke başkanlarının arasındaki ilişkiden rahatsız. Bizi, Türkiye’ye mesaj gönderebilecekleri bir ortakları olarak görüyorlar” ifadelerini kullanıyor. Miçotakis’in danışmanlarından Sotiris Serbos da N12’ye yaptığı açıklamada, “Yunanistan ve İsrail arasındaki ittifakın Türkiye’ye karşı bir kalkan” olduğunu belirterek, bu ittifakın “Türkiye’nin Mavi Vatan doktrinini etkisizleştirmek için gerekli olduğunu” savundu.