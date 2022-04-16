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Kudüs’te olaylı cuma 152 Filistinli yaralandı

#İsrail#Filistin#Mescid-İ Aksa
Kudüs’te olaylı cuma 152 Filistinli yaralandı

İsrail güçleri ile Filistinliler arasında ramazanın başından beri tırmanan gerilim dün Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’nın avlusuna taşındı.

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Cami avlusunda toplanan Filistinli bir gruba İsrail güçleri müdahale etti. Grup taş atarak karşılık verdi. Sert müdahalede bulunan İsrail polisi, Aksa içindeki Kıble Mescidi’ne girerek cemaati zorla dışarı çıkardı. Cami içerisinde plastik mermi ve sis bombası kullanan polise, Filistinli grup havaifişek ve taşlarla karşılık verdi. Olaylarda en az 152 Filistinli yaralandı, yüzlerce kişi gözaltına alındı.

60 BİN KİŞİYLE NAMAZ

Gerginlik sonrası Müslümanların toplandığı Mescid-i Aksa’da cuma namazı 60 bin kişinin katılımıyla kılındı. İsrail’in müdahalesini kınayan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, “İbadet için Mescid-i Aksa’da bulunan Müslümanlara müdahale ederek yaralanmalara yol açılmasını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz” açıklamasını yaptı.

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#İsrail#Filistin#Mescid-İ Aksa

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