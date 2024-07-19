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Kudüs’te meydan okur gibi poz verdi: Ben Gvir’den Aksa provokasyonu

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#İsrail#Kudüs#Ben Gvir
Kudüs’te meydan okur gibi poz verdi: Ben Gvir’den Aksa provokasyonu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 07:00

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

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Baskın sırasında Gazze’de ateşkes anlaşmasına karşı olduğunu ve İsrail ordusunun saldırılara devam etmesi gerektiğini söyleyen Ben Gvir, arkasına Kubbet-üs Sahra’yı alarak bir video mesaj da yayınladı. İsrailli bakan videodaki konuşmasında ‘Yahudi halkı için en önemli yere rehinelerin evlerine dönmesi için dua etmek üzere geldiğini’ söyledi. İsrail polisi, Ben-Gvir’in baskını boyunca Mescid-i Aksa’nın kapısını kapatarak Filistinlilerin ve Müslümanların Harem-i Şerif’e girişini engelledi. Ürdün ve Filistin, Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskına tepki gösterdi.

 

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#İsrail#Kudüs#Ben Gvir

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