Kudüs’te kan donduran sahneler: Fanatik İsrailliler Mescid-i Aksa önünde intikam dansı ettiler

Kudüs’te hafta boyu devam eden gerginlik önceki gece İsrail’in hava saldırıları ile başka bir boyuta taşınırken, aşırı sağcı fanatik İsrailliler, Mescid-i Aksa önünde ırkçı ve saldırgan şarkılar eşliğinde intikam dansı ettiler. Önceki gece, Gazze’den atılan roketler gerekçe gösterilerek Gazze’ye düzenlenen hava saldırılarında 10’u çocuk, biri kadın toplam 30 Filistinli yaşamını yitirdi. Ülkenin güneyine 400’den fazla roket düştüğünü açıklayan İsrail ordusu, Gazze’de 130’dan fazla hedefi vurduklarını bildirdi. İsrail tarafı, ikisi kadın 5 vatandaşının roket saldırılarında öldüğünü açıkladı. Filistin hedeflerine yönelik dün sabah yeni hava saldırıları da yapıldı, can kaybı rapor edilmedi. İsrail askerlerinin Batı Şeria’daki Zaatara askeri kontrol noktasında silahlı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinlilerin bulunduğu araca ateş açması sonucu bir Filistinli hayatını kaybederken bir Filistinli de ağır yaralandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen “Bir savaşın ortasındayız ve tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz” açıklaması yaptı. İsrail Savunma Bakanı Beni Gantz ise “Bu sadece başlangıç” diyerek barış ve sessizliğin ancak uzun vadede mümkün olacağını söyledi.

AKSA AVLUSUNDA YANGIN

Önceki gün polisin, Mescid-i Aksa ve etrafında bulunan binlerce Filistinliye sert müdahalesi taraflar arasında saatler süren çatışmaları tetiklerken gece saatlerinde Mescid-i Aksa önündeki bir selvi ağacı alev aldı. İlk başta alevlerin Mescid-i Aksa’dan yükseldiği sanılsa da kısa sürede mabedin zarar görmediği anlaşıldı. Bu arada taraflar, yangına kimin neden olduğu konusunda birbirlerini suçladı. Filistinliler alevlerin kaynağının polisin attığı gaz fişekleri olduğunu savunurken, İsrail polisi ise Filistinlilerin fırlattığı havai fişeklerine işaret etti.

ORADA KİMLER VARDI

Aksa’nın da içinde bulunduğu Harem-üş Şerif’te çatışmalar sürerken hemen yan taraftaki Ağlama Duvarı önünde ise Kudüs Günü’nü kutlamak için toplanmış dini fanatik İsrailliler vardı. Selvi ağacının yanmaya başladığı sırada, binlerce fanatik, aşırı sağcı hamam Meir Kahane ile ilişkilendirilen bir rock parçası eşliğinde dans edip Filistinliler aleyhine slogan atmaya başladı. Çoğunluğu haham Kahane sempatizanı olan bu grup Araplar ile Yahudiler arasında romantik ilişkinin yasaklanması için çalışan Lehava gençlik örgütü üyelerinden oluşuyordu.

ŞARKIDA NE DİYOR

Kutsal Kitap’ta yer alan ve düşmanlarınca gözleri oyulan Samson adlı doğaüstü güçleri bulunan efsanevi kişilik hakkındaki şarkıda, “Ey Tanrım, iki gözüm için Filistinlilerden intikam alayım” sözleri yer alıyor. Efsaneye göre, Samson’ın düşmanlarından intikam almak için kendisini de öldürdüğüne dikkat çeken İsrailli insan hakları örgütü B’Tselem’ın ABD yöneticisi Simone Zimmerman, “Videonun ne kadar korkunç olduğunu anlatmak zor. Binlerce Yahudi intikam şarkısı söylüyor” görüşünü dile getirdi.

MEİR KAHANE KİMDİR

ABD doğumlu haham Meir Kahane, Yahudi üstünlükçü bir İsrail milletvekiliydi. Kahane 1990’da suikast sonucu ölürken, partisi Kach 1994 yılında 29 Müslümanın öldürüldüğü saldırı sonrası terörist organizasyon ilan edildi.





GERİLİM NASIL TIRMANDI

Ramazan ayının başında İsrail’in Şam Kapısı önündeki oturma alanlarını kapatmasıyla başlayan ve teravih namazları sonrası bölgeye gelen Filistinlilerle polis arasında çatışma yaşanmasına neden olan gerginlik, Şeyh Cerrah mahallesinden 12 Filistinli ailenin tahliye edilmesi yönündeki mahkeme süreciyle iyice tırmanmıştı.

Filistinlilerin evlerinden çıkarılması kararına ilişkin temyiz duruşması geçtiğimiz günlerde ertelenirken, son 5 günde İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya yönelik müdahaleleri sonucu yüzlerce Filistinli yaralandı.

İsraillilerin önceki gün, 1967’de Altı Gün Savaşı ile Doğu Kudüs’ü işgal etmelerini kutladıkları “Kudüs Günü” etkinlikleri kışkırtmalara sahne oldu. 7 yıl sonra Hamas ilk kez İsrail’e yönelik füze saldırısı düzenlerken İsrail de hava saldırılarıyla misillemede bulundu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara