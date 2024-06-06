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Kudüs’te ‘bayrak yürüyüşü’ provokasyonu: Aşırıcılar Aksa’yı bastı Filistinli gazeteciye saldırdı

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#Doğu Kudüs#Bayrak Yürüyüşü#Filistin
Kudüs’te ‘bayrak yürüyüşü’ provokasyonu: Aşırıcılar Aksa’yı bastı Filistinli gazeteciye saldırdı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 06, 2024 07:00

Doğu Kudüs’ün İsrail tarafından işgalinin 57’nci yılında yıllık “bayrak yürüyüşü” için Ağlama Duvarı’na yürüyen yüzlerce aşırıcı İsrailli, polis korumasında Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

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Filistinli haber ajansı Wafa, yaklaşık 800 aşırı sağcı İsraillinin caminin bahçesine baskın düzenlediğini bildirdi. Aşırıcılar bölgede görev yapan Filistinli gazeteci Saif Kwasmi’ye görüntü almasını engellemek için saldırdı. Benzer bir saldırı İsrail’in Haaretz gazetesinin muhabiri İsrailli Nir Hason ve kameramanlara da düzenlendi. İsrail polisinin aşırıcıları durdurmak için pek bir şey yapmadığı dikkati çekti.

Kudüs’te ‘bayrak yürüyüşü’ provokasyonu: Aşırıcılar Aksa’yı bastı Filistinli gazeteciye saldırdı

3 BİN POLİSLE KORUMA

Mescid-i Aksa’nın himayesini sağlayan Ürdün, baskının ardından İsrail’i bölgenin kutsallığını korumaya çağıran bir açıklama yayınladı. Kudüs’te, 1967’deki Altı Gün Savaşı’nda Doğu Kudüs’ün İsrail tarafından ele geçirilmesini anmak üzere her yıl “bayrak yürüyüşü ”düzenleniyor. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir yönetimindeki İsrail polisi, bu seneki yürüyüşte 3 binden fazla personelin görevlendirdiğini duyurmuştu. Yürüyüş boyunca Filistinlilerin yaşadığı bölgeler trafiğe kapatılıyor ve aşırıcılar Müslüman mahallelerinden geçiyor. 

 

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#Doğu Kudüs#Bayrak Yürüyüşü#Filistin

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