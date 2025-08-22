Kudüs ve Batı Şeria’yı koparacaklar: ‘Filistin’in tabutuna çiviyi çaktık’

Haberin Devamı

Projenin, Batı Şeria’yı ikiye bölerek işgal altındaki Doğu Kudüs’ten koparırken iki devletli çözüm ihtimaline zarar verdiği değerlendiriliyor. Smotrich, önceki gün yaptığı açıklamada, “E1 ile yıllardır vaat edilen şeyi sonunda yerine getiriyoruz. Filistin devleti masadan kalkıyor; sloganlarla değil, fiili adımlarla. Her yerleşim, her mahalle, her konut birimi bu tehlikeli fikrin tabutuna çakılan bir başka çividir” ifadesini kullandı. E1 projesi, Batı Şeria’daki Maale Adumim yerleşimine komşu bölgede yaklaşık 3 bin 400 konut inşasını kapsıyor. Daha önce 2012 ve 2020’de ABD ve Avrupa hükümetlerinin itirazları üzerine askıya alınan proje, yeniden gündeme alındı.