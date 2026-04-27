Küçümsenen tehlike! ‘Toz’ tartışması ne anlama geliyor? Uzmanlardan çarpıcı uyarı: ‘Bu daha başlangıç’

Son haftalarda Donald Trump, ABD ile İran arasında süregelen gerilime ilişkin açıklamalarında dikkat çekici bir kavramı gündeme taşıdı: nükleer toz.
Trump’ın bu ifadeyi kullanma biçimi uluslararası güvenlik uzmanları arasında tartışma yaratırken, söz konusu kavramın gerçekte neyi ifade ettiği ve çatışmanın seyri açısından neden kritik olduğu soruları da yeniden gündeme geldi.
Trump’ın söylemine göre, İran’ın nükleer programı geçtiğimiz yıl ABD tarafından düzenlenen hava saldırıları sonucu büyük ölçüde tahrip edildi. Özellikle İran’ın önemli nükleer tesislerinden biri olan İsfahan yakınlarındaki kompleksin hedef alınmasıyla birlikte, bölgede depolanan nükleer materyalin büyük bölümünün enkaz altında kaldığı öne sürüldü. Trump bu durumu tanımlarken, geriye kalan malzemeyi küçümseyici bir tonla ‘nükleer toz’ olarak nitelendirdi.
Ancak uzmanlara göre bu ifade, teknik gerçekliği yansıtmaktan oldukça uzak. Trump’ın ‘toz’ olarak tanımladığı madde, aslında İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokuna işaret ediyor. Bu uranyum, çoğunlukla büyük silindir tanklar içerisinde depolanan ve normal şartlarda gaz formunda bulunan, ancak belirli koşullarda katı hale geçebilen son derece tehlikeli bir nükleer materyal.
New York Times’ta yer alan habere göre, uranyumun bu seviyeye kadar zenginleştirilmesi, teknik olarak karmaşık ve uzun bir süreci gerektiriyor. Doğal uranyumun içerisinde bulunan U-235 izotopunun oranı oldukça düşük. Zenginleştirme sürecinde bu oran, gaz santrifüjleri adı verilen ve son derece yüksek hızlarda dönen makineler aracılığıyla artırılıyor. Bu makineler, uranyum hekzaflorür gazını ayrıştırarak daha yüksek oranda U-235 içeren bir ürün elde edilmesini sağlıyor.
Bu süreç sonucunda elde edilen yüzde 60 zenginleştirilmiş uranyum, doğrudan nükleer silah yapımında kullanılabilir seviyede olmasa da kısa sürede bu seviyeye çıkarılabilecek bir ara aşama olarak görülüyor. Bu nedenle uzmanlar, bu tür stokların varlığını ‘geri dönüşü zor bir eşik’ olarak tanımlıyor.
Atlantik Konseyi bünyesindeki Scowcroft Strateji ve Güvenlik Merkezi’nin kıdemli direktörü Matthew Kroenig, Trump’ın kullandığı ifadeyi değerlendirirken bunun teknik bir terimden ziyade siyasi bir retorik olduğunu belirtti. Kroenig, “Ben bunu Trump’ın renkli konuşma tarzının bir parçası olarak yorumladım” diyerek, kavramın bilimsel bir karşılığının bulunmadığını vurguladı.
Amerikan istihbarat birimleri ise İran’ın bu malzemeye yeniden ulaşmak için enkaz alanında kazı faaliyetleri yürüttüğünü düşünüyor. Ancak şu ana kadar uranyum stokunun başka bir yere taşındığına dair somut bir kanıt bulunmuş değil.
SİYASİ SÖYLEM VE TEKNİK GERÇEKLİK ARASINDAKİ FARK
Trump’ın ‘nükleer toz’ ifadesi, yalnızca teknik açıdan değil, diplomatik açıdan da eleştiri konusu olmuş durumda. Uzmanlar, bu tür basitleştirici söylemlerin nükleer müzakerelerin karmaşık doğasını göz ardı ettiğini savunuyor.
Trump, yakın zamanda Arizona’da yaptığı bir konuşmada, “ABD tüm nükleer tozu alacak” diyerek İran’ın nükleer materyallerini teslim etmeyi kabul ettiğini öne sürdü. Ancak İran yönetimi bu iddiayı açık bir şekilde yalanladı.
Trump ayrıca, bu ‘tozun’ ABD’nin B-2 bombardıman uçakları tarafından oluşturulan bir yan ürün olduğunu ima ederek, teknik açıdan tartışmalı bir iddiada daha bulundu. Bu açıklamalar, nükleer fizik ve silah teknolojileri konusunda çalışan uzmanlar tarafından gerçek dışı olarak değerlendiriliyor.
GÜVENLİK RİSKLERİ VE TEKNİK ZORLUKLAR
Nükleer materyalin bulunduğu ortamdan çıkarılması, yalnızca siyasi değil, aynı zamanda ciddi teknik riskler de barındırıyor. Yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum, özellikle nemle temas ettiğinde son derece tehlikeli hale gelebiliyor. Ayrıca bu tür maddelerin taşınması ve işlenmesi, ileri düzey uzmanlık ve özel ekipman gerektiriyor.
Uzmanlara göre hem ABD hem de İran açısından bu materyalin güvenli şekilde çıkarılması büyük bir operasyonel zorluk teşkil ediyor. Depolama koşullarının belirsizliği, tankların hasar görmüş olma ihtimali ve sahadaki güvenlik riskleri, süreci daha da karmaşık hale getiriyor.
New York Times'ın "Trump Keeps Talking About Iran’s ‘Nuclear Dust.’ What Is It?" başlıklı haberinden derlenmiştir.