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Küçük uçak fabrikaya düştü: 2 ölü, 18 yaralı

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#ABD#Uçak#Fabrika
Küçük uçak fabrikaya düştü: 2 ölü, 18 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 09:06

ABD'de tek motorlu küçük uçak, mobilya fabrikasının çatısına düştü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderilirken, kazada 2 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı tespit edildi.

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ABD’nin California eyaletinde uçak kazası meydana geldi.

Federal Havacılık İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, Fullerton şehrinde bulunan Fullerton Havaalanı’ndan kalkan Van's Aircraft markalı RV-10 tipi tek motorlu bir uçak, kalkıştan 90 saniye sonra kuleden acil iniş izni istedi.

Uçak, yerel saat ile 14.15’te ise bölgede bulunan bir mobilya fabrikasının çatısına düştü.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderilirken, kazada 2 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Fullerton Polisi Sözcüsü Kristy Wells, ölen kişilerin kimliklerinin ya da uçak mürettebatı mı yoksa fabrika çalışanı mı olduklarının henüz bilinmediğini söyledi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu kazanın nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını açıklarken, Fullerton Belediye Meclisi ise düşen uçağın "deneysel bir uçak" olduğunu duyurdu.

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#ABD#Uçak#Fabrika

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