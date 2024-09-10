×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Küçük uçak düştü: Sağ çıkan olmadı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Uçak#Düştü
Küçük uçak düştü: Sağ çıkan olmadı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 12:15

ABD'nin Vermont eyaletinde 4 kişiyi taşıyan küçük uçak geri dönmedi. Arama çalışmaları sonucunda, küçük uçağın düştüğü ve uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Haberin Devamı

ABD'nin Connecticut eyaletindeki bir havalimanından kalkan 4 kişilik küçük uçak, yaklaşık 2 saat süren uçuşun ardından Vermont'a ulaştı.

Daha sonra uçaktaki 4 kişinin Connecticut'a dönmek üzere yola çıktığını ifade eden Vermont Polisi, kazaya ilişkin ihbar almadıklarını ancak uçaktakilerin yakınlarının uçağın dönmediğini bildirdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, başlatılan arama çalışmaları sonucu uçağın enkazına ulaşıldığı ve uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiğinin anlaşıldığı bildirildi.

ABC News'ün haberine göre, Connecticut'taki bir okulda havacılık alanında öğretmenlik yapan bir kişi ve öğrencisi, uçakta bulunan kişiler arasındaydı.

Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Uçak#Düştü

BAKMADAN GEÇME!