Küçük uçak düştü: Sağ çıkan olmadı

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ABD'nin Connecticut eyaletindeki bir havalimanından kalkan 4 kişilik küçük uçak, yaklaşık 2 saat süren uçuşun ardından Vermont'a ulaştı.

Daha sonra uçaktaki 4 kişinin Connecticut'a dönmek üzere yola çıktığını ifade eden Vermont Polisi, kazaya ilişkin ihbar almadıklarını ancak uçaktakilerin yakınlarının uçağın dönmediğini bildirdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, başlatılan arama çalışmaları sonucu uçağın enkazına ulaşıldığı ve uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiğinin anlaşıldığı bildirildi.

ABC News'ün haberine göre, Connecticut'taki bir okulda havacılık alanında öğretmenlik yapan bir kişi ve öğrencisi, uçakta bulunan kişiler arasındaydı.

Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu konuya ilişkin soruşturma başlattı.