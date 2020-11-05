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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 05.11.2020 - 10:50 | Son Güncelleme:

Küçük çocuk odasında ölü bulundu! Yetkililer o uygulamaya işaret ediyor

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Küçük çocuk odasında ölü bulundu! Yetkililer o uygulamaya işaret ediyor
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Güney Amerikası ülkesi Şili, son dönemde birçok tartışmaya konu olan video paylaşım uygulaması TikTok'ta yaşandığı düşünülen bir ölüm haberini konuşuyor.

İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre; 12 yaşındaki Colbert Munoz'un bir TikTok meydan okuması sırasında hayatını kaybettiği ya da intihar ettiği düşünülüyor.

Koronavirüsü kısıtlamaları sırasında sosyal medyaya yöneldiği öğrenilen Munoz'un cansız bedeni, babası Luis Munoz ve annesi Katiuska Beltran tarafından yatak odasında bulundu.

Acılı anne baba çocuklarının bilgisayarının açık olduğunu ve ekranda bir zamanlayıcı çalıştığını fark etti. Okul çağındaki çocuğun hastalıklı bir meydan okuma sırasında ölmüş ya da intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

İLK İZLENİM İNTİHAR ETTİĞİ YÖNÜNDE

Yerel yetkilere göre; Colbert'in trafik ölümünde ilk izlenimler intihara işaret ediyor. Fakat çocuğun telefonunu inceleyecek olan uzmanların olayı aydınlatması bekleniyor.

Şili medyasına konuşan Luis Colbert, çocuğunun son dönemde bilhassa TikTok'ta zaman geçirdiğini ve şöhret olma hayalleri kurduğunu söyledi. Baba Colbert, söz konusu uygulamayı çocuklara dolu tabanca vermekle karşılaştırdı.

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