Küçük balinaların büyük dramı üzdü

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Avustralya’da kıyıya vuran 150 kadar uzun yüzgeçli pilot balina, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kayalıklara vurup ciddi biçimde yaralandığı anlaşılan balinaların ölümünden, gemiciler sorumlu olabilir.

AVUSTRALYA’ya bağlı Tazmanya’nın batı kıyılarında onlarca balinanın karaya vurduğunu önceki gün tespit eden bölge sakinleri, hükümeti yardıma çağırdı. Devlete ait bir geminin de katılımıyla dün hızlanan kurtarma çalışmalarında 30 kadar balina okyanusa döndürüldü. Fakat balinaların yaklaşık 150 tanesi kurtarılamadı. Kayalıklara vurup yaralandıkları anlaşılan balinalar açık denize yüzemedi.



Aslında yunus



Boyları sadece 5 metre olan gri karınlı bu tür, "balina" olarak bilinmesine rağmen, bilimsel anlamda "okyanus yunusu" kategorisinde yer alıyor. Geçen hafta da aynı türden 64 balina, kuzeybatı Tazmanya’daki Anthony kumsalında karaya oturmuş, 11 tanesi kurtarılmıştı. Balinaların karaya vurma nedenleri tam olarak anlaşılmasa da, gemi motoru ve sonar sesleriyle onların yön bulma becerilerini aksatan insanoğlu bir numaralı şüpheli.