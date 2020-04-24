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Dünya
Tuba KARA (DHA)‌
Haber Giriş: 24.04.2020 - 13:21,Son Güncelleme:

Kucağında bebeğiyle duruyordu! Neye uğradığını şaşırdı

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Çin'de kucağında bebeği ile evinin kapısının önünde duran bir kadına, mezbahaya götürülürken kaçan bir bufalo saldırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Çin’in Guangdong bölgesindeki Heyuan kentinde mezbahaya götürülürken sahibinden kaçan bir bufalo, kucağında bebeği ile evinin kapısının önünde duran kadına saldırdı. Kucağında bebeği ile duran annenin bufalonun saldırısından kaçmak için eve koştuğu ve tam o sırada arkadan gelen bufalonun vurmasıyla bebeğin yere düştüğü anlar evin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Kucağında bebeğiyle duruyordu Neye uğradığını şaşırdı

OLAYDA ANNE HAFİF YARALANDI, BEBEK ZARAR GÖRMEDİ

Görüntülerde, yere yığılan anne çığlık attıktan sonra evden çıkan bir adam bufaloyu uzaklaştırırken, diğer adam da yerdeki bebeği kurtarmaya çalıştı. Olayda anne hafif yaralanırken bebek zarar görmedi. Mezbahaya kesilmek için götürülen bufalonun yoldayken sahibinden kaçtığını belirten polis yetkilisi sözcüsü, “Bufalo kaçtıktan sonra bir kadını yaraladı. Anne yumuşak doku yaralanması yaşadı, ancak çocuğu zarar görmedi. Kamu güvenlik bürosundan onay aldıktan sonra bufaloyu vurduk” dedi.

Kucağında bebeğiyle duruyordu Neye uğradığını şaşırdı

 

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