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Kubrick'in bazı kült filmlerini çektiği evi satışa çıkarıldı

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#Stanley Kubrick#The Shining#A Clockwork Orange
Kubrickin bazı kült filmlerini çektiği evi satışa çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2025 10:53

Yönetmen Stanley Kubrick’in bazı filmlerinde set olarak da kullandığı evi satışa çıkarıldı.

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‘The Shining’ ile ‘A Clockwork Orange ve 2001: A Space Odyssey’ gibi kült filmlerin yönetmeni Stanley Kubrick’in  bazı yapımlarını yönettiği İngiltere’deki evin satışa çıkarıldığı bildirildi.

Kubrick, İngiltere’nin Hertfordshire bölgesindeki Barnet Lane, Elstree’de yer alan ve ‘Abbots Mead’ ismiyle bilinen mülkte 14 yıl boyunca yaşamıştı.

Yönetmenin ‘The Shining’, ‘Barry Lyndon’ ile ‘A Clockwork Orange ve 2001: A Space Odyssey’ gibi filmlerin prodüksiyon süreçlerini bu evde yürüttüğü biliniyor. Evin dış cephesinde Kubrick’e adanmış mavi bir plaket bulunuyor.

Toplamda dokuz yatak odasına sahip ev, 9 milyon 410 bin dolara (yaklaşık 365 milyon 928 bin lira) satışa çıkarıldı.

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#Stanley Kubrick#The Shining#A Clockwork Orange

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