Küba'ya sızma girişimi: ABD'ye kayıtlı silah yüklü teknedekilerle çatışma çıktı

Küba'nın Washington Büyükelçiliği, ABD merkezli X firmasının sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke kara sularına izinsiz giren bir teknenin mürettebatıyla yaşanan çatışma hakkında bilgilendirmede bulundu.

Açıklamada, "25 Şubat 2026 sabahı, Küba kara sularında bir sürat teknesi tespit edildi. ABD’nin Florida eyaletinde kayıtlı ve FL7726SH tescil numaralı tekne, Villa Clara eyaleti, Corralillo belediyesi, Cayo Falcones’te, El Pino Kanalı’nın 1 deniz mili kuzeydoğusuna kadar yaklaştı." ifadelerine yer verildi.

TİM KOMUTANI YARALANDI

Küba İçişleri Bakanlığına bağlı 5 kişilik güvenlik timinin olay yerine yaklaştığına işaret edilen açıklamada, bunun üzerine 10 kişinin bulunduğu söz konusu tekneden ateş açıldığı ve tim komutanının yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada, tekne mürettebatından 4 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı vurgulanarak, tahliye edildikten sonra yaralılara tıbbi bakım yapıldığı aktarıldı.

Küba'nın, kara sularını koruma kararlığının teyit edildiği açıklamada, olayların tam olarak aydınlatılması için yetkili makamlar tarafından soruşturmaların devam ettiği kaydedildi.

TERÖR AMAÇLI SIZMA GİRİŞİMİ İDDİASI

Küba İçişleri Bakanlığı, gözaltında bulunan altı kişinin ilk ifadelerine dayanarak grubun “terör amaçlı bir sızma girişiminde” bulunmayı planladığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, hayatta kalan altı kişinin ön ifadelerinde ülkeye yasa dışı ve silahlı şekilde giriş hazırlığında olduklarını söyledikleri aktarıldı. Açıklamada ayrıca, gözaltındaki kişilerden ikisinin daha önce Küba tarafından terör suçlamasıyla arandığı bilgisine yer verildi.

CNN International'ın haberinde, yetkililerin, “silahlı sızma girişimini kolaylaştırmak” amacıyla ABD’den gönderildiği öne sürülen bir kişinin de yakalandığını duyurduğu belirtildi. Söz konusu kişinin sorgusunda planla bağlantısını kabul ettiği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Küba'nın eski Devlet Başkanı Raul Castro'nun torunuyla gizli görüşmeler yürüttüğü öne sürülmüştü.

GEÇMİŞ OLAYLAR

Küba karasularındaki çatışma, Kübalı kuvvetlerin ABD bayraklı bir gemiye müdahale etmek zorunda kaldığı ilk olay değildi.

New York Times'ın (NYT) haberine göre, Küba İçişleri Bakanlığı 2022 yılında, göçmen kaçakçılığı yapan toplam 13 ABD sürat teknesini durdurduğunu ve bunlardan ikisiyle silahlı çatışmaya girdiğini belirtmişti.

TRUMP'IN AMERİKA KITASINA İLGİSİ SÜRÜYOR: SHEINBAUM İLE GÖRÜŞTÜ

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında değerlendirmede bulunan Sheinbaum, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı ve ülkenin en çok aranan uyuşturucu baronu El Mencho'nun 22 Şubat'ta öldürülmesinin ardından Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değindi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde son gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

Trump'ın kendisini telefonla aradığını dile getiren Sheinbaum, "Beni arayıp Meksika'da neler olduğunu, durumun nasıl olduğunu sormak için yapılan 8 dakikalık bir görüşmeydi. Kısa bir konuşmaydı, Meksika'daki son durumu sordu." ifadelerini kullandı.

Sheinbaum, görüşmede Trump'a Meksika'da uyuşturucu baronu El Mencho'yu yakalamaya yönelik operasyonun ayrıntılarını aktardığını belirterek, "Operasyonun nasıl gerçekleştirildiğini anlattım, ABD hükümetinden istihbarat desteği aldığımızı ve koordinasyonun çok iyi gittiğini ifade ettim." diye konuştu.

Sheinbaum, ABD'nin El Mencho'nun yakalanmasına yönelik süreçte istihbarat paylaşımında bulunduğunu ancak operasyonun Meksika Savunma Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini kaydetti.