Küba'ya ambargonun kalkması istendi

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Amerikalı iş çevreleri seçilmiş başkan Barack Obama'dan, Küba'ya 50 yıldır uygulanmakta olan ambargoyu aşama aşama kaldırmasını istedi.

ABD Ticaret Odası, Amerikan Tarım Federasyonu gibi, ülkenin iş ve tarım çevrelerinin hemen hemen tamamını kapsayan kuruluşlarının temsilcileri tarafından Obama'ya yazılan ortak mektupta, “Küba'ya yönelik tüm ticaret ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını istiyoruz” denildi.



Mektupta, bunun kısa sürede yapılamayacağı da kabul edilerek, ambargonun aşama aşama yumuşatılması talep edildi.