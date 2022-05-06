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Son dakika: Küba'da şiddetli patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

#Küba#Otel#Patlama

Küba'nın başkenti Havana'da Kongre binasının karşısında bulunan otelde patlama meydana geldi. Patlama sonrası binanın bir bölümünün yıkıldığı belirtilirken, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

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Küba'nın başkenti Havana'da tarihi otelde medyana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti. Patlamada çok sayıda yaralı olduğu, 13 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi. Patlamanın nedeniyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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#Küba#Otel#Patlama

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