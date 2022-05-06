Son dakika: Küba'da şiddetli patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

TwitterLinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
Küba'nın başkenti Havana'da Kongre binasının karşısında bulunan otelde patlama meydana geldi. Patlama sonrası binanın bir bölümünün yıkıldığı belirtilirken, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Haberin Devamı
Küba'nın başkenti Havana'da tarihi otelde medyana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti. Patlamada çok sayıda yaralı olduğu, 13 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi. Patlamanın nedeniyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.