Son dakika: Küba'da şiddetli patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Haberin Devamı

Küba'nın başkenti Havana'da tarihi otelde medyana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti. Patlamada çok sayıda yaralı olduğu, 13 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi. Patlamanın nedeniyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.