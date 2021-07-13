Küba'da isyan: Gıda kuyruklarına, yokluğa protesto

KORONA salgınının başında sağlık sistemi övülen, geçtiğimiz günlerde yüzde 92 etkinliği olduğu açıklanan kendi aşısı Abdala’ya acil kullanım onayı veren Küba’da son yılların en büyük hükümet karşıtı protesto gösterisi düzenlendi. Koronavirüs salgınıyla kötüleşen ekonomik durumu ve azalan özgürlük ortamını protesto eden halk, ‘özgürlük’ ve Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’i istifaya çağıran sloganlar atarak başkent Havana sokaklarında yürüdü.

İKİ TARAF DA SOKAKTA

Çoğunluğu gençlerden oluşan binlerce kişilik gruba polis göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunurken en az 30 kişinin gözaltına alındığı görüldü. Müdahale edenler içinde üniformalı polislerin yanı sıra sivil kıyafetli kişilerin olması dikkat çekti. Ayrıca Diaz-Canel’in devrimcileri eylemcilerle yüzleşmeye çağırması üzerine yaklaşık 300 kişilik grup Küba bayraklarıyla karşı protesto düzenledi.

İNTERNETİN FİŞİ ÇEKİLDİ

Gösterilerciler sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaparken, öğle saatlerinde Havana hükümeti internete erişimi kesti. Diğer kentlerde de halk gıda, ilaç ve elektrik sıkıntısı nedeniyle benzer gösteriler düzenledi. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, protestolarla ilgili ABD’yi suçladı. Diaz-Canel, “sosyal medya aktörlerine çok iyi ödeme yapan bir Kübalı Amerikan mafyasının sanki tüm dünyada pandemi yokmuş gibi” böyle bir protesto kampanyası başlattığını söyledi ve mevcut ekonomik zorlukları eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde uygulanmaya başlanan ticari ambargolara bağladı.

VAKA SAYILARI HIZLI ARTTI

11 milyon nüfuslu ülke salgının başlarında daha az etkinlenmiş bir görüntü sergilerken son günlerde vakalar hızla arttı. Geçen hafta 3 bin seviyesinde olan günlük vakalar dün 7 bin

sınırındaydı.

BEYAZ SARAY’DAN DESTEK

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Twitter’dan paylaştığı mesajında, ABD’nin Küba’daki barış yanlısı protestolara destek verdiğini ve barış yanlısı gösteri yapan kişilere yönelik her türlü şiddeti kınadığını ifade etti. Rusya ise Küba sokaklarında komünist iktidarı hedef alan protesto gösterilerine her türlü dış müdahaleye karşı uyarıda bulundu.

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