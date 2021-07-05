MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriKüba'da Elsa paniği! 100 bin kişi tahliye edildi
GeriDünya Küba'da Elsa paniği! 100 bin kişi tahliye edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 05.07.2021 - 13:37 | Son Güncelleme:

Küba'da Elsa paniği! 100 bin kişi tahliye edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Küba'da Elsa paniği! 100 bin kişi tahliye edildi

2021'in ilk ilk tropikal kasırgası Elsa için önlemlerin artırıldığı Küba'da yaklaşık 100 bin kişi tedbir amacıyla tahliye edildi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne (NHC) göre, Elsa'nın Salı ve Çarşamba günleri Florida'da etkili olması bekleniyor.

Küba'da 2021'in ilk tropikal kasırgası olarak açıklanan Elsa paniği yaşanıyor.

Hızı saatte 100 kilometreyi bulan Elsa Kasırgası Küba'ya doğru ilerlerken, ülkenin Cienfuegos ve Matanzas eyaletleri için bir kasırga uyarısı yapıldı.

Kübada Elsa paniği 100 bin kişi tahliye edildi

BBC'de yer alan habere göre, bölge sakinlerine ani sel ve toprak kaymalarına karşı dikkatli olmaları söylendi.

Aynı habere göre, bölgede yaşayan yaklaşık 100 bin kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne (NHC) göre, Elsa'nın Salı ve Çarşamba günleri Florida'da etkili olması bekleniyor.

Kübada Elsa paniği 100 bin kişi tahliye edildi

Son günlerde Dominik Cumhuriyeti ve St Lucia'da etkili olan fırtınada en az üç kişi hayatını kaybetti.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi