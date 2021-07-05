Küba'da Elsa paniği! 100 bin kişi tahliye edildi

Küba'da 2021'in ilk tropikal kasırgası olarak açıklanan Elsa paniği yaşanıyor.

Hızı saatte 100 kilometreyi bulan Elsa Kasırgası Küba'ya doğru ilerlerken, ülkenin Cienfuegos ve Matanzas eyaletleri için bir kasırga uyarısı yapıldı.

BBC'de yer alan habere göre, bölge sakinlerine ani sel ve toprak kaymalarına karşı dikkatli olmaları söylendi.

Aynı habere göre, bölgede yaşayan yaklaşık 100 bin kişi tedbir amacıyla tahliye edildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'ne (NHC) göre, Elsa'nın Salı ve Çarşamba günleri Florida'da etkili olması bekleniyor.

Son günlerde Dominik Cumhuriyeti ve St Lucia'da etkili olan fırtınada en az üç kişi hayatını kaybetti.

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