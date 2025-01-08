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Küba'da askeri depo patladı: 13 asker kayıp

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#Küba#Askeri Depo#Patlama
Kübada askeri depo patladı: 13 asker kayıp
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2025 12:32

Küba'da, askeri malzemeler bulunan depoda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ilk belirlemelere göre, 13 askerden haber alınamadığı bildirildi.

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Küba'da malzeme deposunda meydana gelen patlamanın ardından 13 askere ulaşılamadığı açıklandı.

Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri Bakanlığından (Minfar) yapılan açıklamada, Holguin eyaletindeki Melones bölgesinde bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle askeri malzemelerin infilak ettiği belirtildi.

Patlamanın ardından 13 askere ulaşılamadığı ifade edilen açıklamada, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildiği bilgisine yer verildi.

Yetkililer, kayıp askerlerin ailelerinin bilgilendirildiğini ve Silahlı Kuvvetlerin olayın çözümü için azami özen gösterdiğini vurguladı.

Holguin İl Savunma Konseyi ve Silahlı Kuvvetler Bakanlığı tarafından alınan önlemler çerçevesinde, olay mahalline yakın bölgelerde yaşayan yaklaşık 500 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

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#Küba#Askeri Depo#Patlama

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