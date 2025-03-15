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Küba karanlığa teslim oldu

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#Küba#Elektrik Krizi#Elektrik Kesintisi
Küba karanlığa teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 12:10

Küba'da, ülkenin ulusal elektrik şebekesinin çöktü. Yaşanan olay sonucunda, ülkenin büyük bölümü karanlığa gömüldü. Arızanın giderilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

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Küba'da elektrik sıkıntısı devam ediyor. Küba Enerji ve Madenler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Havana'daki Diezmero trafo merkezinde yerel saatle 20.15 civarında arıza meydana geldiği ifade edildi.

Arızanın başkent de dahil olmak üzere 10 milyon nüfuslu Karayipler ülkesinin batısında elektrik kesintisi yaşandığını ve ulusal elektrik sisteminin çöktüğü belirtildi.

Arızanın giderilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

 

ELEKTRİK KRİZİ SÜRÜYOR

Küba'nın elektrik şebekesi, yakıt kıtlığı, doğal afet ve ekonomik kriz nedeniyle neredeyse tamamen çökmüş durumda.

Elektrik santrallerinde, Venezuela, Rusya ve Meksika'dan yapılan petrol ithalatının azalmasıyla bu yıl kriz yaşanırken, geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında da yaygın elektrik kesintileri meydana gelmişti.

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#Küba#Elektrik Krizi#Elektrik Kesintisi

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