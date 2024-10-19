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Küba karanlığa teslim oldu

Güncelleme Tarihi:

#Küba#Elektrik#Enerji
Küba karanlığa teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2024 16:49

Güney Amerika ülkesi Küba'da, ana enerji santralindeki arıza nedeniyle milyonlarca kişi elektriksiz kaldı. Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, elektrik kesintisi giderilene kadar çalışmaların aralıksız süreceğini duyurdu.

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Küba'da ana enerji santralinde meydana gelen arıza sebebiyle yaklaşık 10 milyon kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Küba Enerji Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Matanzas'taki Antonio Guiteras Elektrik Santrali'nin şebekesinde dün yerel saatle 11.00'de arıza olduğu açıklandı.

Kesinti sebebiyle yaklaşık 10 milyon kişi elektriksiz kaldı, yetkililer sorunun ne zaman çözüleceğinin bilinmediğini belirtti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, elektrik kesintisi giderilene kadar çalışmalara "durmaksızın" devam edileceğini bildirdi.

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#Küba#Elektrik#Enerji

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