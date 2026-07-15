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Küba karanlığa gömüldü: Ulusal Elektrik Sistemi devre dışı kaldı

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#Küba Elektrik Kesintisi#ABD Yaptırımları#Küba Ekonomik Kriz
Küba karanlığa gömüldü: Ulusal Elektrik Sistemi devre dışı kaldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 08:40

Küba'da Ulusal Elektrik Sistemi'nin bir kez daha tamamen devre dışı kalması sonucu ülke genelinde son bir hafta içinde ikinci kez geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı. Kübalı yetkililer, ABD yaptırımları nedeniyle yenilenemeyen elektrik altyapısının kritik durumda olduğunu belirtti.

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Ulusal basına göre, Küba Elektrik Birliği (UNE) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülke genelinde yaşanan kesintinin 2026 yılındaki beşinci büyük elektrik sistemi çöküşü olduğunu duyurdu. UNE, son bir hafta içinde Ulusal Elektrik Sistemi'nin ikinci kez tamamen devre dışı kaldığını bildirirken, arızanın nedenini açıklamadı.

Başkent Havana'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintileri 35 saati aşarken, adanın bazı eyaletlerinde ise vatandaşlar üç gün boyunca elektriksiz kaldı. Küba hükümeti, ABD'nin enerji alanındaki yaptırımları ve teknolojik ömrünü tamamlayan elektrik altyapısı nedeniyle Ulusal Elektrik Sistemi'nin "kritik" ve "son derece gergin" bir durumda olduğunu kaydetti.

Küba karanlığa gömüldü: Ulusal Elektrik Sistemi devre dışı kaldı

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'ASIL TEHDİT ABLUKA'

Bu arada, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'yi eleştirdi.

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ABD'nin 13 Temmuz'da açıkladığı ek yaptırım kararlarını kınayan Rodriguez, şunları ifade etti:

"ABD hükümeti, Küba halkına, halkın yaşam koşullarına ve geçim kaynaklarına karşı yürüttüğü savaşı tırmandırmaya devam ediyor. 13 Temmuz'da duyurulan ek tek taraflı zorlayıcı kararlar, ABD'li yöneticilerin ülke nüfusunun tamamını cezalandırma konusundaki suç ortaklığının ve soykırımcı amacının açık bir göstergesidir. Küba bir tehdit değildir, asıl tehdit ablukadır."

Küba karanlığa gömüldü: Ulusal Elektrik Sistemi devre dışı kaldı

36 SAATLİK KESİNTİ

Ulusal Elektrik Sistemi'nin 6 Temmuz'da tamamen çökmesinin ardından elektrik hizmeti kademeli olarak yeniden sağlanmıştı. Enerji ve Maden Bakanlığına bağlı UNE, yaklaşık 36 saat süren kesintinin ardından tüm eyaletlerin yeniden ulusal şebekeye bağlandığını duyurmuştu.

Küba ekonomisi son 6 yıldır derin bir krizle mücadele ederken, ülkede elektrik kesintileri ve temel ürün kıtlığı yaşanıyor. Üretimdeki düşüş, yüksek enflasyon ve değer kaybeden peso ekonomik sorunları daha da ağırlaştırıyor. Uzmanlar, Küba ekonomisinin 2026 yılında yüzde 7,2 daralmasını bekliyor.

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#Küba Elektrik Kesintisi#ABD Yaptırımları#Küba Ekonomik Kriz

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