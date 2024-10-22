Küba karanlığa gömüldü

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Küba’nın Matanzas kentindeki Antonio Guiteras Elektrik Santralı’nda 18 Ekim’de meydana gelen arıza, milyonlarca kişiyi elektriksiz bıraktı. Yetkililer, cumartesi günü başkent Havana olmak üzere bazı bölgelere elektrik verilmeye başlandığını duyursa da aynı gün meydana gelen ikinci kesinti nedeniyle ülkenin yüzde 80’ine hâlâ elektrik verilemiyor ve 30 saatten fazla süredir bazı kentlerde kesinti devam ediyor. Havana’daki Jose Marti Uluslararası Havalimanı’nda da elektriklerin olmadığı belirtildi. Öte yandan dün Havana’nın yüzde 50’sine tekrar elektrik verildiği açıklandı.

SORUN YENİ DEĞİL

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel’in başkanlığında toplanan enerji sektörü yetkilileri kesinti sorununu çözmek için kriz masası kurdu. Ancak ülkede yaşanan elektrik tedarik problemi yeni değil. Başkent Havana dahil ülkenin birçok bölgesinde gün içinde saatler süren elektrik kesintileri yaşanıyor. Uzmanlara göre yaşanan krizin ardında birkaç unsur var.

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TÜRKİYE’DEN SANTRAL GEMİ

Bunlardan ilki yaklaşık 40 yıl önce Sovyetler Birliği tarafından inşa edilen santralların eskimesi ve bakımlarının yetersiz kalması. Ayrıca ambargo nedeniyle yalnızca Venezuela, Meksika ve Rusya’dan yakıt ithal edebilen Küba’nın alımlarındaki düşüş de krizin büyümesine neden oluyor. Türkiye’deki Karadeniz Holding’den santral gemiler kiralayan Küba, anlaşma gereği yakıt tedarikini kendisi sağlaması gerektiği için bu gemileri de etkili bir şekilde kullanamıyor. Enerji ve Maden Bakanlığı’na göre, ülke yılda 8 milyon ton yakıt tüketiyor ve bunun sadece 3 milyon tonu iç üretimden sağlanıyor. Krizin aşılamamasındaki bir diğer sebep ise rüzgâr ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yeterli yatırım yapılmaması.