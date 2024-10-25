Küba bir haftadır karanlıkta yaşıyor

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Küba Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 18 Ekim’de elektrik santrallarında meydana gelen arızaların sürmesi ve tropikal fırtınanın çalışmaları sekteye uğratması nedeniyle alınan tedbirlerin uzatıldığı belirtildi.

11 milyon nüfusa sahip ülkede hastane gibi hayati öneme sahip yerlerin açık kalmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, okulların ve zorunlu olmayan kamu sektörü faaliyetlerinin 27 Ekim’e kadar kapalı kalacağı ifade edildi. Hükümet, enerji krizinden ABD’nin ekonomik ambargosunu sorumlu tuttu.