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Küba bir haftadır karanlıkta yaşıyor

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#Küba#Enerji Santralları#Elektrik
Küba bir haftadır karanlıkta yaşıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 07:00

Küba’da geçen hafta ana enerji santrallarında meydana gelen arızaların sürmesi nedeniyle okul ve işyerlerinin bir süre daha kapalı kalacağı bildirildi.

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Küba Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 18 Ekim’de elektrik santrallarında meydana gelen arızaların sürmesi ve tropikal fırtınanın çalışmaları sekteye uğratması nedeniyle alınan tedbirlerin uzatıldığı belirtildi.

Küba bir haftadır karanlıkta yaşıyor

11 milyon nüfusa sahip ülkede hastane gibi hayati öneme sahip yerlerin açık kalmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, okulların ve zorunlu olmayan kamu sektörü faaliyetlerinin 27 Ekim’e kadar kapalı kalacağı ifade edildi. Hükümet, enerji krizinden ABD’nin ekonomik ambargosunu sorumlu tuttu.

 

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#Küba#Enerji Santralları#Elektrik

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