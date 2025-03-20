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Kuantum iletişiminde dünya rekoru kırıldı

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#Çin#Kuantum İletişim#Rekor
Kuantum iletişiminde dünya rekoru kırıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2025 12:09

Çinli bilim insanlarının öncülüğündeki bir uluslararası araştırma ekibi, Çin ile Güney Afrika arasında uydu aracılığıyla 12 bin 900 metre mesafeden kuantum iletişimini gerçekleştirerek bu alanda rekor kırdı.

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Çin Teknoloji ve Bilim Üniversitesinden araştırmacılar, Jinan-1 teknoloji test uydusunu kullanarak Çin'deki yer istasyonundan Güney Afrika'daki yer istasyonuna gerçek zamanlı kuantum anahtar dağıtımı (QKD) yapmayı başardı.

Sonuçları Nature dergisinde yayımlanan deneyde, şifrelenmiş sinyalleri 12 bin 900 kilometre uzağa aktaran araştırmacılar, dünyanın en uzun mesafeli güvenli kuantum iletişimini gerçekleştirdi.

Deney, küresel ölçekte güvenli kuantum iletişimi potansiyelini göstermesi bakımından çığır açıcı görülüyor.

Çin Teknoloji ve Bilim Üniversitesinden araştırmacılar, 2022'de 833 kilometrelik fiber optik kablo üzerinde kuantum anahtar dağılımını gerçekleştirerek bu alanda rekor kırmıştı.

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#Çin#Kuantum İletişim#Rekor

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