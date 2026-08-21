Krizlerin ortasında Trump’ın derdi tadilat

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ABD Başkanı önceki gün Beyaz Saray’da basın mensuplarına yaklaşık 40 dakika boyunca helikopter pisti ve granit yolda yapılan tadilatları anlattı. Aylardır süren İran savaşında süren belirsizlik, ABD’nin toplam borcunun 40 trilyon doları aşması ve ülkede akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak artan yaşam maliyetleri gibi sorunlara rağmen Beyaz Saray’daki tadilatlara odaklanması eleştirilere neden oldu. Demokrat Senatör Jon Ossof, Trump’ı ülkeyi yönetmekten çok kendi projeleriyle ilgilenmekle suçladı. Ossoff, ABD askerleri İran’da savaşırken Trump’ın toplantılarda uyuduğunu, hisse senedi alım satımı yaptığını, golf oynadığını ve “balo salonu yapmak istediğini” söyledi. ABD Başkanı ise tanıtımda kendisini “baş mimar” olarak tanımlayıp “inşaat işinden anlarım” derken, Beyaz Saray’ın yıllardır gerektiği gibi bakılmadığını savundu.