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Krizlerin ortasında Trump’ın derdi tadilat

Güncelleme Tarihi:

#Donald Trump#Beyaz Saray#ABD
Krizlerin ortasında Trump’ın derdi tadilat
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 07:00

GEÇEN yıl ocak ayında ikinci kez göreve gelmesinden bu yana Beyaz Saray’da çeşitli değişiklikler yapan ABD Başkanı Donald Trump’ın buradaki tadilatlara ayırdığı zaman tepki çekti.

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ABD Başkanı önceki gün Beyaz Saray’da basın mensuplarına yaklaşık 40 dakika boyunca helikopter pisti ve granit yolda yapılan tadilatları anlattı. Aylardır süren İran savaşında süren belirsizlik, ABD’nin toplam borcunun 40 trilyon doları aşması ve ülkede akaryakıt fiyatlarına bağlı olarak artan yaşam maliyetleri gibi sorunlara rağmen Beyaz Saray’daki tadilatlara odaklanması eleştirilere neden oldu. Demokrat Senatör Jon Ossof, Trump’ı ülkeyi yönetmekten çok kendi projeleriyle ilgilenmekle suçladı. Ossoff, ABD askerleri İran’da savaşırken Trump’ın toplantılarda uyuduğunu, hisse senedi alım satımı yaptığını, golf oynadığını ve “balo salonu yapmak istediğini” söyledi. ABD Başkanı ise tanıtımda kendisini “baş mimar” olarak tanımlayıp “inşaat işinden anlarım” derken, Beyaz Saray’ın yıllardır gerektiği gibi bakılmadığını savundu.

 

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#Donald Trump#Beyaz Saray#ABD

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