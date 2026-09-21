Krizlerin gölgesinde BM zirvesi başlıyor

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22-28 Eylül arasında gerçekleşecek toplantının ana teması, “Güveni Yeniden Tesis Etmek, Dönüşümü Yönetmek: Herkes İçin Sonuç Üreten BM” olarak belirlendi. 193 üyeli BM’nin toplantısına 150’den fazla devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor. Türkiye’yi temsil edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya, ABD ve Ürdün liderlerinin ardından ilk gün dördüncü sırada kürsüye çıkacak. Görev süresinin sonuna gelen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in son Genel Kurul konuşmasında çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesi, BM Şartı’nın temel ilkelerine bağlılık ve anlaşmazlıkların çözümünde diyaloğun önemi üzerinde durması bekleniyor.

KRİZLER ZİRVESİ

Gazze’deki savaş, İran-İsrail çatışması, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer, Rusya-Ukrayna savaşı, Sudan’daki çatışmalar, Yemen’deki gelişmeler, Kıbrıs meselesi, Myanmar ve Haiti’deki krizler liderlerin ele alacağı başlıklar arasında. Yapay zekâ, Sudan’daki iç savaş ve Ortadoğu’daki gerilim için de Güvenlik Konseyi’nde toplantılar planlanıyor. Küresel iklim hedefleri, kalkınma finansmanı, sürdürülebilir kalkınma, pandemi hazırlığı, nükleer silahsızlanma ve deniz seviyesinin yükselmesi de gündemde olacak.

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Kritik konuşmalar da haftanın gündemini şekillendirecek. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin 23 Eylül’de Genel Kurul’a hitap etmesi planlanıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 24 Eylül’de konuşacak. ABD’nin vize vermemesi nedeniyle salonda bulunamayacak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise Genel Kurul’a video bağlantısıyla hitap edecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un konuşması 26 Eylül’de yapılacak. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise New York’ta Genel Kurul’a katılmak yerine Trump ile Washington’da ikili görüşme yapacak.

MERKEZ ETRAFINDA KUŞ UÇMAYACAK

Genel Kurul haftası boyunca New York’ta da olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanacak. Manhattan’da 1. Cadde’nin 41. ve 48. sokaklar arasındaki bölümü 20-26 Eylül’de trafiğe kapatılacak. New York polisi, ABD Gizli Servisi ve FBI ortak harekât merkezi kurarken, BM binasının çevresinde geçici uçuş yasağı uygulanacak ve New York polisine izinsiz uçan dronları etkisiz hale getirme yetkisi verilecek. Bomba imha ekipleri, terörle mücadele timleri ve ağır silahlı birlikler 24 saat görev yapacak, Doğu Nehri’nde ABD Sahil Güvenlik unsurları devriye gezecek.