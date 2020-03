Krizin yeni merkez üsleri

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk Çin’de ortaya çıkan Covid-19 hastalığının merkez üssünün Avrupa kıtası olduğunu 13 Mart’ta duyurmuştu. Kuruluş, önceki gün de ABD’nin salgının yeni merkezi olabileceğini bildirmişti. Dün itibariyle koronavirüse bağlı can kayıplarında İspanya, Çin’i geride bırakarak 3.434 ölümle ikinci sıraya yükseldi. İlk sırada 7.503 ölüm ile İtalya yer alıyor. ABD de vaka artışıyla dikkat çekiyor. Bu ülke toplamda 60 bin vaka ile üçüncü sıraya çıkarken, can kaybı 807. İngiltere’de ise koronavirüs vakaları özellikle başkent Londra’da hızla artıyor. Salgının yeni merkezleri olarak nitelenen Madrid, Londra ve New York’ta son durum şöyle:

İSPANYA ÇİN’İ GEÇTİ

İspanya’da Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, virüsten en fazla etkilenen başkent Madrid’de ölü sayısı 1.825’e yükseldi. Diğer yandan COVID-19’a karşı mücadelede ülkedeki en büyük sorunlardan biri sağlık personeli eksikliği. Madrid ve Barselona gibi kentlerde ilk COVID-19 vakalarının ortaya çıktığı 24 Şubat’tan bu yana önlem almakta geç kalan İspanyol hükümeti, hızlı koronavirüs testi yapan kitler dahil eldiven, maske ve koruyucu elbise gibi malzemeleri de halihazırda yeteri kadar tedarik edebilmiş değil. Sağlık Bakanlığı’nın önceki gün açıkladığı verilere göre, İspanya genelinde 5 bin 400 sağlık personeline virüs bulaştı. Bu, İspanya’da tüm vakaların yüzde 13.6’sını sağlık personelinin oluşturduğu anlamına gelirken, COVID-19’dan en fazla etkilenen İtalya (yüzde 8) ve Çin’deki (yüzde 4) oranların oldukça üzerinde. Bu arada İspanya Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo’ya da koronavirüs tanısı kondu.

İNGİLTERE HIZLANDI

Birleşik Krallık’ta özellikle 10 Mart tarihinden sonra koronavirüs vakaları hız kazandı. Ülkede dün itibariyle 8.317 vaka ve 433 can kaybı var. Özellikle başkent Londra’da her iki günde bir can kaybı ikiye katlanıyor. İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Londra’da İngiltere’nin diğer bölgelerine göre üç kat daha fazla vaka görüldüğünü belirtti. Ayrıca İngiltere genelindeki ölümlerin yaklaşık yarısı da Londra’da meydana geldi. İngiltere’deki Manchester Üniversitesi’nden biyoloji uzmanı Prof. Graham Lord, FT’ye yaptığı açıklamada, Londra’nın “global bir şehir” olmasından ötürü kötü daha çok etkilendiğini vurgulayarak, “Haftalarca gelen giden pek çok insan kente virüsü getirdi” dedi.

NEW YORK’A GİDENE UYARI

ABD’de krizin merkez üssü, ülkenin en büyük kenti olan New York. Beyaz Saray COVID-19 ile Mücadele Görev Gücü’nde yer alan Dr. Deborah Birx, New York’taki vakaların yoğunluğuna dikkat çekerek, son günlerde kente seyahat eden herkesin kendini 14 gün karantinaya alması çağrısında bulundu. Birx, ABD Başkanı Trump’ın da katıldığı basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. New York’taki vakaların şu an en büyük endişe kaynakları olduğunu kaydeden Birx, “ABD’deki vakaların yüzde 56’sı New York kenti ve çevresinde” dedi. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da, kentte salgınla mücadelenin aylarca sürebileceğini belirterek, nisan ayının çok daha zorlu geçmesinin beklendiğini söyledi. New York Valisi Andrew Cuomo, Trump yönetimine tepki göstererek, “Federal Acil Yönetim Ajansı, 400 suni solunum cihazı gönderiyor. 30 bine ihtiyacım varken 400 tane ile ne yapabilirim” dedi. 17.858 vaka tespit edilen şehirde koronavirüs nedeniyle 192 kişi hayatını kaybetti.