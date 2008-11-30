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Krizin faturasını pornoculara

Krizin faturasını pornoculara

Küresel krizi aşmak için ekonomik paket hazırlayan İtalya Başbakanı Berlusconi faturayı pornoculara kesti. 900 milyon euroluk sektöre yüzde 25 vergi geliyor.

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İtalya'nın küresel ekonomik krize önlem paketinde porno filmlere yüzde 25 vergi de var. Pornocular tepkili: İnsanların eğlenmesini istemeyen sansürcü zihniyet devrede!..

ABD'de başlayan tüm dünya ülkelerinde etkisini hissettirmeye başlayan ekonomik kriz hükümetleri ekstra önlemler almaya itiyor. İtalya'da başbakan Silvio Berlusconi hükümeti de krizi ülkesinin güçlü sektörlerine uygulayacağı ekstra vergilerle aşmaya çalışıyor. Krize karşı hazırlanan önlemler paketinin en ilginç maddesi ise porno yapımlara yüzde 25 vergi konulması.

İlk kez 2002'de çıkarılan ancak yürülüğe konmayan porno-vergi yasa tasarısı aşırı sağcı vekillerin tüm çabalarına rağmen parlamentodan geçirilememişti. Ancak krizi aşmak için her fırsatı değerlendiren hükümet raftaki bu tasarıyı da paketine ekledi. Vergi bu sektörde çıkan gazete, dergi, dvd, her türlü edebi, tiyatro ve sinema eseri, görsel-işitsel ya da multimedya ortamında da üretilmiş olsa da eğer açık bir biçimde seks sahneleri içeriyorsa her türlü malzemeyi kapsıyor.

Pornocular tepki gösterdi

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Ancak neyin porno olduğuna dair detaylandırılması ise önümüzdeki 2 ay içinde Kültür Bakanlığı tarafından şekillendirilecek. İtalyan erotik filmlerinin en tanınmış yönetmeni Tinto Brass vergiye tepki göstererek "İnsanların eğlenmesini istemiyorlar, güzel bir popodan daha iyimser ne olabilir? Bizi hüzünlü görmek hoşlarına gidiyor. İnsanın belden yukarısı soylu tarafını, belden aşağısı ise sefil yönünü temsil ediyor. Bu şovgirl bakan Carfagna'nın işi mi" dedi.

'Sansür var' açıklaması

Ünlü İtalyan rejisör Franco Zeffirelli ise bugün uygulamaya konulanın 1950'li yıllarda Hıristiyan Demokrat partinin uyguladığı sansürün aynısı olduğunu savundu. Zeffirelli vatandaşın özgürlüğünü sınırlayan her şeye karşı olduğunu vurgularken, ahlaka aykırı olan porno piyasasına da karşı olduğunu, porno vergisinin bunu frenlemesi halinde iyi bir çözüm olacağını da öne sürdü.

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