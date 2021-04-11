Krizin ardından ilk kez görüntülendiler

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve eski Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin, ‘Ev hapsi’ krizinin ardından Ürdün’ün bağımsızlık günü kutlamalarında ilk kez birlikte görüntülendi.

Ürdün'de eski veliaht prensi Hamza bin Hüseyin, ev hapsine alındığını açıklayıp, yönetimi yolsuzluk ve beceriksizlikle suçlamıştı.

Ürdün'de "Ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle" 20 kişinin gözaltına alındığını ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in de Amman'daki evinde gözetim altında tutulduğu belirtilmişti.

Bu olaydan kısa bir süre sonra Kral Abdullah'ın üvey kardeşi olan Hamza bin Hüseyin, avukatı aracılığıyla İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye bir video mesaj ulaştırmıştı.

Söz konusu video mesajında ülke yönetimini yolsuzluk, beceriksizlik ve tacizle suçlayan Hamza bin Hüseyin hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Filistin, Mısır, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), ülke güvenliği ve istikrarının korunması için alınan tüm kararlarda Ürdün'ü desteklediğini açıklamıştı.

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