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Dünya
DHA
Haber Giriş: 11.04.2021 - 15:20 | Son Güncelleme:

Krizin ardından ilk kez görüntülendiler

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Krizin ardından ilk kez görüntülendiler

Ürdün Kralı ve eski Veliaht Prensi Hamza, krizin ardından birlikte görüntülendi

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve eski Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin, ‘Ev hapsi’ krizinin ardından Ürdün’ün bağımsızlık günü kutlamalarında ilk kez birlikte görüntülendi.

Dünya bu olayı konuşuyor: Ürdünde darbe girişimi
Dünya bu olayı konuşuyor: Ürdün'de darbe girişimi

Ürdün'de eski veliaht prensi Hamza bin Hüseyin, ev hapsine alındığını açıklayıp, yönetimi yolsuzluk ve beceriksizlikle suçlamıştı.

Ürdün'de "Ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle" 20 kişinin gözaltına alındığını ve Kral 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in de Amman'daki evinde gözetim altında tutulduğu belirtilmişti.

Bu olaydan kısa bir süre sonra Kral Abdullah'ın üvey kardeşi olan Hamza bin Hüseyin, avukatı aracılığıyla İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye bir video mesaj ulaştırmıştı.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

Söz konusu video mesajında ülke yönetimini yolsuzluk, beceriksizlik ve tacizle suçlayan Hamza bin Hüseyin hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Filistin, Mısır, Irak, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), ülke güvenliği ve istikrarının korunması için alınan tüm kararlarda Ürdün'ü desteklediğini açıklamıştı.

 

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