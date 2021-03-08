Krize giren Ermenistan’da halk göçmeye başladı

Son verilere göre yıl sonuna kadar Ermenistan’ı 200 ila 400 bin kişi terk etmeye hazırlanıyor. Göçün ilk adresi ise Rusya. Göç gerçeğine ilişkin değerlendirmede bulunan Ermeni ekonomi uzmanı Prof. Aşot Tevadyan, ülkenin “demografik felaketle karşı karşıya olduğu” uyarısını yaptı. Tevadyan, “Son dönemde peş peşe yaşanan problemler halkı ülkeyi terk etmeye zorluyor. Yıl sonuna kadar en az 200 bin Ermenistan vatandaşı ayrılmayı planlıyor. Tercihleri ise yüzde 90 oranında Rusya” dedi.