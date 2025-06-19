Krizde kim ne diyor

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MACRON: IRAK VE LİBYA’DA OLANLAR TEKRARLANMAMALI



FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kanada’daki G7 zirvesinin son gününde gazetecilere yaptığı açıklamada, “İran’da rejim değişikliğini askeri müdahaleyle yapmak bugün en büyük hata olur. Bu durum kaosa yol açar. Bölgede istikrarsızlığı desteklemiyoruz” dedi. Macron, ABD ve NATO müttefiklerinin Irak ve Libya’da gerçekleştirdiği rejim değişikliğinin geçmişte yapılan hatalar olduğunu belirterek, yaşananların sonrasında siyasi istikrarsızlığa yol açtığını söyledi.

Macron, “Bu girişimin bölgede ve başka yerlerde yarattığı sonuçları görmedik mi? 2003’te Irak’ta yapılanların iyi fikir olduğunu düşünen var mı? Önceki on yılda Libya’da yapılanların iyi fikir olduğunu düşünen var mı? Hayır. Tekrarlanmamalı” dedi.

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TRUMP’A DA SÖYLEDİM

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’da rejim değişikliği isteyip istemediği sorusuna Macron, “Bilmiyorum. Gündem yorumlayıcısı değilim” yanıtını verdi. Macron, bu konuda söylemesi gerekenleri dile getirdiğini belirterek, “Size söylediğimin aynısını dün Başkan Trump’a söyledim. Herkesi masanın etrafına toplamak için ABD’ye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı. Fransa lideri Trump’ın kendisiyle ilgili “reklam kokan hareketler” tanımlamasına da alınmadığını belirtti.

RUSYA: NÜKLEER FELAKETE YOL AÇAR

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in İran sahasında elde ettiği belirli başarılardan ilham alarak ihtilafa dahil olma kararı vermek üzereyken Rusya’dan Washington’a tıpkı Ukrayna savaşında 2023 yılında yapıldığı gibi gece “Nükleer felaket istikametinde ilerliyoruz” uyarısı yapıldı. Trump, önceki akşam Beyaz Saray’ın bodrum katında bulunan harekât odasına inerek kurmaylarını topladığı sırada Rusya’dan sert İsrail-İran ihtilafı açıklaması geldi. ABD’ye uyarı, İsrail’e ise “Hemen durmalısın” ültimatomu anlamına gelen bildiri Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı metinle dünyaya duyuruldu. Rusya’daki siyasi gözlemciler ise Kremlin Sarayı’nın Washington ile aralarında kurulan yeni temas kanalları üzerinden ayrıca Putin’in mesajının Trump’a iletildiğini öne sürdü.

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SALDIRILARI DURDURUN

Rusya Dışişleri’nin yayınladığı bildiride olası savaş faturasının İsrail hesabına yazılacağı uyarısı yapılarak “İsrail’in İran’daki barışçıl amaçlı nükleer tesislerine yönelik saldırılar uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi küresel güvenliği de ciddi biçimde tehdit ediyor. Dünya’da bir nükleer felaket yaşanmasına ön ayak oluyor. Rusya İsrail’in derhal İran’a yönelik tüm hava saldırılarına son vermesini talep ediyor. Rusya, İsrail-İran krizinde arabulucu görevi üslenmeye hazır olduğunu bir kez daha dile getiriyor” dendi. Nerdun HACIOĞLU

Almanya Başbakanı Merz: İsrail İran’da hepimiz için kirli iş yapıyor

ALMANYA Başbakanı Friedrich Merz, Alman basınına verdiği röportajda, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına değinerek, “Bu İsrail’in hepimiz için yaptığı kirli bir iş. Bizler de bu rejimin kurbanlarıyız. Bu molla rejimi dünyaya ölüm ve yıkım getirdi” dedi. Merz, İran yönetiminin İsrail’in son birkaç gündür düzenlediği saldırılar nedeniyle zayıfladığını belirterek, “Bu rejim çok zayıfladı ve muhtemelen eski gücüne geri dönemeyecek, bu da ülkenin geleceğini belirsiz hale getiriyor. Neler olacağını bekleyip görmemiz gerekecek” dedi.

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Nükleer müzakerelerin yeniden başlaması halinde Avrupalıların diplomatik yardım teklifinin saldırılardan önce olduğu gibi hâlâ geçerli olduğunu aktaran Merz, “Eğer yeni bir durum ortaya çıkarsa, Almanya, Fransa ve İngiltere geçtiğimiz hafta perşembe gününe kadar olduğu gibi yine diplomatik yardım sağlamaya hazır olacaktır” dedi. “İran’ın nükleer programı tamamen yok edilebilir” diyen Merz, İran’ın taviz vermemesi halinde nükleer programının “tamamen yok edilmesinin” gündeme gelebileceğini belirterek, “İsrail ordusunun bunu başaramayacağı açık. Gerekli silahlardan yoksun. Ama ABD’lilerin elinde var” dedi.