Kriz yaratan DEAŞ’lı kadını Yeni Zelanda alacak

Aile, bu yılın başında Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışırken yakalanarak gözaltına alınmış, hemen ardından Türk yetkililer ailenin Yeni Zelanda’ya iadesini talep etmişti. O dönem Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki hudut personeli tarafından yakalanan S.A. isimli kadının 26 yaşında ve mavi bültenle aranan DEAŞ’a mensup bir terörist olduğu ifade edilmişti.

Ardern, geri kabule ilişkin Başkent Wellington’da kabine toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, “Yeni Zelanda bu kararı kolay almadı. Çocukların da dahil olduğu bu durumun detaylarını ve uluslararası sorumluluğumuzu göz önünde bulundurduk” dedi. 6 yaşındayken ailesiyle Yeni Zelanda’dan Avustralya’ya taşındığı ve Suriye’ye 2014’te Avustralya pasaportu ile gittiği tespit edilen S.A., iki komşu ülke arasında diplomatik krize neden olmuş, çifte vatandaşlığı bulunan kadını geri almak istemeyen Avustralya hükümeti, vatandaşlığını iptal etmişti.

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