Kriz mizahÄ±

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Dünya, ekonomik krizden çÄ±kÄ±ÅŸ için alternatif bir yol buldu: Ä°ÅŸi ÅŸakaya vurmak. Rus basÄ±nÄ±, küresel mali kriz ile ilgili olarak dünyanÄ±n dört bir yanÄ±nda üretilen fÄ±kralarÄ± derledi.<br><br>"Dün nakit parayla ekmek kÄ±zartma makinesi satÄ±n aldÄ±m. YanÄ±nda eÅŸantiyon olarak banka hediye ettiler."
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RUS gazeteleri, dÃ¼nyada beÅŸ kÄ±tadan toplanan en ilginÃ§ "kriz fÄ±kralarÄ±nÄ±" sÄ±raladÄ±. En Ã§ok fÄ±kra, krizden en kÃ¶tÃ¼ etkilenen ABD ve Ä°ngiltereâ€™de anlatÄ±lÄ±yor.