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Kriz çıkaran paylaşım! Fransa Rus Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırdı

#Fransa#RUSYA#Buça
Kriz çıkaran paylaşım Fransa Rus Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Fransa, Rusya’nın Paris Büyükelçisini sosyal medya hesabında Buça’yı bir "film seti" olarak sunması nedeniyle Dışişlerine çağırdı.

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Fransa’da Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Rusya’nın Paris Büyükelçisi Alexey Meşhkov’un Twitter'da yaptığı paylaşımlar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını duyurdu.

Le Drian, Twitter’da yaptığı açıklamada "Fransa'daki Rusya Büyükelçiliği'nden, Buça’ya ilişkin iletişimin uygunsuzluğu ve provokasyonları nedeniyle sabah saatlerinde Rusya Büyükelçisini çağırmaya karar verdim. Ukrayna'daki savaşla ilgili tüm Rus manipülasyonuna karşı savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya Büyükelçisi, Bucha’da enkaz altında kalan şehrin fotoğrafını çeken gazetecilerin fotoğrafını "Film seti, Buça şehri" yorumuyla paylaşmış, söz konusu paylaşımı ise daha sonra silmişti.

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#Fransa#RUSYA#Buça

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