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Kriz Atlantik’e taşınıyor

#Ukrayna-Rusya#Kriz#Atlantik
Kriz Atlantik’e taşınıyor

Ukrayna-Rusya sınırında kriz sürerken Rusya’nın İrlanda ile İngiltere açıklarında deniz tatbikatı yapacak olması yeni bir gerilime neden olabilir.

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RUSYA ile Batı arasında Ukrayna yüzünden patlak veren ve İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en ciddi sınav olarak gösterilen kriz şimdi de Avrupa’nın Atlantik kıyılarına taşınıyor. Şubat ayı başında dünya denizlerinde yaklaşık 130 savaş gemisiyle bir dizi tatbikat başlatacağını açıklayan Rusya, 3 Şubat tarihinde 5 savaş gemisiyle İrlanda ile İngiltere arasındaki Atlantik sularında füze atışlı tatbikat gerçekleştirecek.

İRLANDA AÇIKLARINDA

İrlanda Ekonomik Münhasır Bölgesinde yapılacak tatbikatla ilgili uluslararası denizcilik kurallarına göre gerekli NAVTEX bildirimi yapıldı. Norveç’e ait “P-3C Orion” deniz keşif uçağının elde ettiği istihbarata göre Rusya’nın Baltık ve Kuzey donanmasına ait gemiler İngiltere istikâmetine yola çıktı. İngiltere kıyılarına sadece 250 km mesafede gerçekleştirilecek füzeli tatbikata Rusya’ya ait “Mareşal Ustinov” kruvazörü, “Amiral Kulakov” destroyeri, “Amiral Kasatonov” firkateyni ve “Vyazma” yakıt ikmal gemisiyle “BMF SB-406” römörku katılacak. İrlanda kıyılarındaki tatbikata ayrıca su altında model ve tipi belirlenemeyen nükleer denizaltının da bulunacağı dile getirildi.

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Kriz Atlantik’e taşınıyor

RUS ELÇİYE UYARI

3-8 Şubat tarihleri arasında Rusya’nın yapacağı tatbikat İrlanda yönetimini alarma geçirdi. İrlanda Dışişleri ve Savunma Bakanı Simon Coveney, Dublin’deki Rus Büyükelçisine “Bu zamanda burada tatbikat yapmanızı anlayışla karşılamıyoruz. Zaten yüksek olan gerilimi daha da tırmandırmanın gereği yok” uyarısını yaptığı belirtildi. İrlandalı balıkçılar ise Rus gemileri bölgeye ulaştığında 60 balıkçı teknesiyle denize çıkarak onlara engelleme uygulayacaklarını ilan etti.

BORİS JOHNSON PUTİN’İ ARAYACAK

HAFTA içinde Rusya’nın İngiltere yakınlarında savaş gemileriyle boy göstereceğinin kesinleşmesi üzerine İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Rusya lideri Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmeye hazırlandığı bildirildi. Londra, pazartesi yapılması beklenen liderler görüşmesinde Batı ülkeleriyle Rusya arasında Ukrayna krizinin yanı sıra Avrupa’nın güvenliği konularının da ele alınacağını belirtti.

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#Ukrayna-Rusya#Kriz#Atlantik

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