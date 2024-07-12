Kritik zirvede Türkiye’nin ‘muhalif sesi' yankı buldu… Dünya medyasında öne çıkan başlık ‘Erdoğan NATO’ya meydan okuyor’ oldu!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 75. NATO Zirvesi sonrası yaptığı açıklamadaki terör vurgusu büyük ses getirdi.

"Türkiye terörün kanlı yüzünü iyi bilen bir ülkedir. 40 yıldır örgütüne ve farklı yapılara karşı ağır bedeller ödeyerek mücadele ediyoruz. Müttefiklerimizden dayanışma bekliyoruz. Müttefiklik hukuku bunu gerektirir. Bazı müttefiklerimizin terör örgütleriyle kurduğu çarpık ilişkiyi kabul etmemiz mümkün değildir" diyen Erdoğan’ın NATO müttefiklerine verdiği “Teröre geçit yok” mesajı uluslararası medyada manşetlere taşındı.





“TÜRKİYE ELİ EN ÇOK GÜÇLENEN ÜLKE”

Siyaset analizcileri NATO zirvesinde Türkiye’nin yapılan görüşmeler ve açıklamaların ardından masadan eli en çok güçlenerek kalkan ülke olduğu yorumları yaptı.

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Uluslararası haber ajansları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını "Erdoğan dünyayı NATO-Rusya çatışmasına karşı uyarıyor” başlığıyla duyururken Türkiye’nin Ukrayna konusundaki arabuluculuk rolünün altı bir kez daha çizildi.





NEWSWEEK AÇIKLAMALARI MANŞET OLDU

Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerikan Newsweek dergisine verdiği röportajdaki sözleri de dünkü açıklamalarıyla birlikte konuşulmaya devam etti. ABD basını Türkiye’nin Ukrayna ve Gazze konusunda “ABD’den ayrılan” tutumunun altını çizerken manşetlerde “Müttefikler Erdoğan'ın etkileyici muhalif sesiyle yüzleştiği” şeklinde atıldı.

Newsweek Türkiye’nin Ukrayna konusunda ABD ve NATO’dan fikirsel ve eylemsel olarak ayrıldığını vurgularken Erdoğan’ın Kiev ve Moskova yönetimlerini masaya oturtabilen kararlı arabuluculuk rolüne dikkat çekti.

İSRAİL MEDYASI ERDOĞAN’IN NATO AÇIKLAMASINI KONUŞUYOR

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Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesinin ardından yaptığı açıklamada Gazze’de ateşkes ilanı ve barışın tesisi için Türkiye’nin inisiyatif almaya hazır olduğunu vurgulayarak, “Filistin topraklarında kapsamlı ve sürdürülebilir barış tesis edilene kadar İsrail ile NATO nezdinde iş birliği yapılması yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır” dedi.

Türkiye’nin İsrail ve NATO iş birliğine karşı gösterdiği tutum İsrail medyasında geniş yankı buldu. Times of Israel ve The Jerusalem Post gibi gazetelerin tümü Erdoğan’ın bu sözlerine manşetten yer verdi.





“NATO’NU KÖTÜ ÇOCUKLARI”

Amerikan Politico dergisi, Türkiye ve Macaristan’ın özellikle Ukrayna konusunda NATO’dan ayrılan görüşlerine yer vererek “NATO'nun kötü çocukları: Türkiye ve Macaristan kendi oyunlarını oynuyor” yorumunu yaptı.