Kritik zirvede büyük aksilik! Meloni devreye girdi

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Perşembe günü Beyaz Saray'da gerçekleşen toplantıda, Meloni'nin Ukrayna ve savunma harcamalarına ilişkin açıklamalarını çevirmesi gereken Maiolini-Rothbacher, çeviri sırasında zorlandı. Görüntülerde, tercümanın birkaç kez durakladığı ve notlarına baktığı görüldü. Bunun üzerine Meloni araya girerek NATO ve savunma harcamaları hakkındaki yorumlarını kendisi tercüme etmek zorunda kaldı.

İtalyan tercüman, "Daha önce böyle bir sorun yaşamadım. Her şeyden önce faydalı olamadığım için üzgünüm" ifadelerini kullandı. Maiolini-Rothbacher, G20 gibi üst düzey toplantılarda görev aldığını ancak daha önce Beyaz Saray'da çalışmadığını belirtti.

İtalyan Corriere della Sera gazetesine bir röportaj veren Maiolini-Rothbacher, şunları sözlerine ekledi:

"Başkan Meloni sözümü kesmekte haklıydı. Çok önemli bir toplantıydı ve her kelime büyük bir ağırlık taşıyordu. Donald Trump tarafından mükemmel bir şekilde anlaşılmak istiyordu."

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TERCÜMANA MÜDAHALE ETTİ

Toplantıda Trump, Meloni'nin Ukrayna politikasına ilişkin bir soruya verdiği yanıtın çevirisini istedi. Çeviri aksaklığı sonrasında Meloni, doğrudan İngilizce konuşarak duruma müdahale etti.

Trump, Meloni'nin İngilizce sözlerine yanıt olarak, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi savaşın başlamasından sorumlu tutmadığını ancak "bu savaşın başlamış olmasından pek de memnun olmadığını" söyledi.

Maiolini-Rothbacher, toplantı sonrasında Meloni'nin kendisiyle konuşmadığını ve doğrudan havaalanına gittiğini ifade etti.

İtalya Başbakanı, Beyaz Saray görüşmesinin ertesi günü Roma'da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde uluslararası gündem ve ikili ilişkiler ele alındı.

MELONİ-TRUMP GÖRÜŞMESİ

18 Nisan'da Meloni, Trump ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirmişti. Trump, Meloni'yi "harika bir başbakan" olarak nitelendirerek, liderlik tarzını övmüştü. Meloni ise Trump'ın "MAGA" sloganına atıfta bulunarak "Batı'yı yeniden harika yapmayı umduğunu" dile getirmişti.

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Görüşmede, AB ile ABD arasındaki ticaret gerginliği ele alınırken, Trump tarifelerden vazgeçmeyeceğini belirtmişti. Avrupa basını, Meloni'nin AB-ABD arasında arabulucu olabileceğini öne sürmüştü. Trump, Avrupa'yla bir ticaret anlaşmasına çok yakında varabileceklerini söylemişti.

Meloni, Trump'ın liderlik tarzını överek, şunları sözlerine eklemişti:

"İkimizin de paylaştığı bir mücadele var, o da tarihimizi silmek isteyen uyanık ve DEI (eşitlik, çeşitlilik, kapsayıcılık) ideolojisine karşı mücadele... Batı'yı yeniden harika yapmayı umuyoruz."

Trump, Meloni'nin daveti üzerine Roma'yı ziyaret edeceğini doğruladı, ancak tarih netleşmedi.