Kritik zirvede görünmez kaza... Pakistan Dışişleri Bakanı bir anda kendini yerde buldu

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, resmi ziyaret çerçevesinde başkent İslamabad'a gelen Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty'i Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nda karşıladı. Bakan Dar, karşılama sırasında dengesini kaybederek yere düştü.

Yakındaki güvenlik görevlileri hızlı bir şekilde Bakan Dar'ın yardımına koştu. Olayda herhangi bir yara almayan Dar, programını sürdürdü. Daha sonra Bakan Dar, diğer bakanlar ile birlikte Türkiye-Pakistan-Mısır-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Türkiye ve ortakları, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ve Tahran yönetiminin misillemelerinin bölgede neden olduğu diplomatik, ekonomik ve askeri krizlerin çözülmesi ile çatışmaların sonlandırılmasına yönelik muhtemel bir ateşkes için yoğun çaba sarf ediyor.