Kritik zirve öncesi Zelenski’ye şok! Ukrayna’nın NATO üyeliğiyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı… ABD’den açıklama geldi: Karar yalnız bize ait değil

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İngiliz The Telegraph gazetesinin ortaya attığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı bu iddiaya göre ittifak üyelik görüşmeleri ilerlemeden önce Kiev'den "ek adımlar" talep edecek.

Aynı iddiaya göre alınan bu yeni pozisyon da ittifakın 9 Temmuz'daki yıllık zirvesinde imzalanacak NATO bildirisinde yazılı olarak belirtilecek.

UKRAYNA'YA "YOZLAŞMA" FRENİ

Bu kararın ardındaki gerekçenin de Ukrayna’ya “NATO'ya katılamayacak kadar yozlaşmış olduğunun” söylenmesi olacağı ortaya atıldı.

Ukrayna lideri Zelenski geçtiğimiz günlerde savunma güçleri içindeki yolsuzluk iddialarının ardından kritik pozisyonlarda görev değişiklikleri yapmıştı

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The Telegraph'a konuşan ABD’li yetkili "Geri adım atmalı ve Ukrayna'nın son iki yılı aşkın süredir reformlar adına yaptığı her şeyi alkışlamalıyız" dedi ve "Bu reformları yapmaya devam ettikçe onları takdir etmek ve özellikle yolsuzlukla mücadele alanında atılması gereken ilave adımlar hakkında konuşmak istiyoruz. Bu, masanın etrafındaki birçoğumuz için bir önceliktir" sözleriyle zirvede alınacak pozisyonu tarif etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, gelecekteki işgallerden korunmak için savaş bittikten sonra hızlı bir şekilde NATO üyeliği için bastırıyor. Ukrayna’nın NATO üyeliği herhangi bir Rus saldırısı durumunda ABD ve Avrupa'yı Kiev'i savunmaya zorlayacaktır.

Ancak bu yolsuzluk iddiaları NATO üyesi ülkeler arasında Ukrayna'ya Batı askeri ittifakına katılması için somut bir takvim sunulup sunulmayacağı konusunda yapılan son görüşmelerde bir tıkanma noktası haline geldi. NATO zirvesiyle ilgili iddialar arasında ABD'nin İngiltere ve AB'nin destek tavrına engel olduğu da yer alıyor

ABD'NİN İNGİLTERE VE AB'YE DE ENGEL OLDUĞU YAZILMIŞTI

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Telegraph gazetesi geçtiğimiz günlerde de ABD'nin, İngiltere ve Avrupa'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğine giden "geri dönülmez" yolu yazılı hale getirme çabalarını engellediğini yazmıştı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana Ukrayna zaman zaman özellikle silahlı kuvvetlerinde yaşanan yolsuzluklarla gündeme geliyor.

Ukrayna lideri Zelenski, özellikle savunma tedariki alanında olmak üzere, bu sorunu engelleme çabalarının bir parçası olarak yakın zamanda askeri şefleri görevden almıştı. Ukrayna Rusya'yla savaşında ABD silahlarını kısa bir süre önce kullanabilmeye başlamıştı

BIDEN DA DİLE GETİRDİ

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ABD Başkanı Joe Biden da bu yıl Time dergisine verdiği bir röportajda "önemli yolsuzlukları" gündeme getirmiş ve "Ukrayna'nın NATO'laştırılmasını" desteklemeyi reddetmişti.

İddiaların dayandırıldığı ABD'li savunma yetkilisi, NATO diplomat ve yetkililerinin Ukrayna'ya üyelik hedeflerini gerçekleştirmeden önce yapması gereken reformların bir listesini verdiklerini söyledi.

Öte yandan bunun NATO tarafından sessizce ve gündeme gelmesine engel olarak yapılmaya çalışıldığı ve bunun da aslında Ukrayna’ya yardımcı olmak ve üyeliği riske atamamak için yapıldığı da söyleniyor.

Zirve öncesi gündeme bu iddialar gelirken Ukrayna Dışişleri Bakanı Rustem Umerov Pentagon'da ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'le görüştü

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Washington'daki zirveye katılacak olan Zelenski'ye NATO üyeliği için ABD'nin tercih ettiği bir terim olan "iyi aydınlatılmış bir köprü" sözü verilmesi bekleniyor.

ÜYELİK OLMASA DA DESTEK VAR

Bu yılki toplantıda müttefiklerin, Washington'un amiral gemisi sisteminin Kiev'e teslimatına öncelik vermeyi kabul etmesinin ardından, ABD Patriot’ları da dahil olmak üzere Ukrayna'nın artan ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla hava savunma sistemi önermesi bekleniyor.

Henüz NATO üyeliği gerçekleşmemiş olsa da yaklaşık 20 ülke Ukrayna ile ikili güvenlik anlaşmaları imzaladı. NATO zirvesinde bu yeni anlaşmaları ortak bir bildiriyle kutlanacak. Önümüzdeki hafta yapılacak NATO zirvesinin en öenmli gündem maddesi Ukrayna olacak

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PENTAGON’DAN AÇIKLAMA GELDİ: UKRAYNA’NIN NATO ÜYELİĞİ BİZİM KARARIMIZA BAĞLI DEĞİL

ABD Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Ryder “Ukrayna'yı NATO'ya alıp almamak ABD'nin vereceği bir karar değil. Bu bir NATO ittifakı kararıdır, yani 32 ülke. Ancak kesinlikle şu anda yaptığımız şey ve başkalarının da bunu söylediğini duydunuz, Ukrayna'nın NATO'ya girmesi için bir köprü oluşturmaktır. Bunun bir parçası da Ukrayna'nın askeri ve savunma kabiliyetlerini gözden geçirerek, sadece bunları gelecekte de sürdürebilmelerini sağlamak değil, aynı zamanda NATO üyesi olacakları gün için birlikte çalışabilirliği tesis etmektir” dedi.





“KIRIM, UKRAYNA’NIN BİR PARÇASIDIR”

Ukrayna’nın uzun menzilli silahlarını Kırım’da kullanmasına ilişkin soruyu yanıtlayan Ryder, “Rusya'ya yönelik uzun menzilli silahların kullanımına ilişkin politikamızın değişmediğini söylemek dışında bu konuda verebileceğim herhangi bir ayrıntı yok, ki yine politikamız Ukrayna'ya sağladığımız uzun menzilli silahların Ukrayna egemenlik alanı içinde kullanılması yönündedir. Kırım Ukrayna'nın bir parçası. Ukrayna'nın bir parçası, doğru” dedi.