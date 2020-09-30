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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 30.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kritik zirve öncesi AB’den yapıcı diyalog vurgusu

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Kritik zirve öncesi AB’den yapıcı diyalog vurgusu
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Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkilerin geleceği açısından kritik öneme sahip, 1-2 Ekim’de Brüksel’de yapılacak zirve öncesinde AB’den “yapıcı diyalog” mesajı geldi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, üye ülkelerin liderlerine gönderdiği zirve davet mektubunda, “Amacımız bölgenin tamamında istikrar ve güvenliği sağlamak için Türkiye ile yapıcı bir diyaloğa alan açmak” ifadelerini kullandı. Michel mektubunda, bu alanı yaratmanın ancak Türkiye’nin yapıcı tavır takınması halinde mümkün olacağının altını çizdi. Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ve Türkiye’yle ilişkileri yarın akşam yemeğinde masaya yatıracak olan AB liderlerinin alacağı kararlara ilişkin soru işaretleri henüz tam olarak giderilebilmiş değil. Bölgede tansiyonun düşmesiyle yaptırımdan ziyade diyalog opsiyonu iyice öne çıkmış durumda. Bununla birlikte Michel, “AB ve üyelerinin meşru çıkarlarını korumak için tüm seçeneklerin masada olmayı sürdürdüğünü” hatırlattı. Zirve, ilişkiler açısından son yılların en önemlisi olma özelliğine sahip.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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