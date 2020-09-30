Kritik zirve öncesi AB’den yapıcı diyalog vurgusu

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, üye ülkelerin liderlerine gönderdiği zirve davet mektubunda, “Amacımız bölgenin tamamında istikrar ve güvenliği sağlamak için Türkiye ile yapıcı bir diyaloğa alan açmak” ifadelerini kullandı. Michel mektubunda, bu alanı yaratmanın ancak Türkiye’nin yapıcı tavır takınması halinde mümkün olacağının altını çizdi. Doğu Akdeniz’deki gelişmeleri ve Türkiye’yle ilişkileri yarın akşam yemeğinde masaya yatıracak olan AB liderlerinin alacağı kararlara ilişkin soru işaretleri henüz tam olarak giderilebilmiş değil. Bölgede tansiyonun düşmesiyle yaptırımdan ziyade diyalog opsiyonu iyice öne çıkmış durumda. Bununla birlikte Michel, “AB ve üyelerinin meşru çıkarlarını korumak için tüm seçeneklerin masada olmayı sürdürdüğünü” hatırlattı. Zirve, ilişkiler açısından son yılların en önemlisi olma özelliğine sahip.