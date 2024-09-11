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Kritik zirve: Blinken ve Lammy Kiev'de

Güncelleme Tarihi:

#David Lammy#Blinken#Ukrayna
Kritik zirve: Blinken ve Lammy Kievde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2024 15:43

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiltere Dışişlleri Bakanı David Lammy Ukrayna'yı ziyaret ediyor.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın, İngiltere temaslarını sürdürürken bugün İngiliz mevkidaşı David Lammy ile birlikte Polonya’dan Ukrayna’ya trenle geçti. Başkent Kiev’e ulaşan Blinken ve Lammy, tren istasyonunda Ukraynalı yetkiler tarafından karşılandı.

Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve yetkililerden Kiev'in savaştaki hedeflerinin ne olduğunu ve Washington'un bu hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak için neler yapabileceğini doğrudan duymak istediğini söyledi.


Kiev temasları çerçevesinde Ukraynalı yetkililerle bir araya gelecek olan Blinken ve Lammy, Kiev'de düzenlenecek Kırım Platformu 4. Zirvesi'ne katılacak.

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#David Lammy#Blinken#Ukrayna

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