Kritik toplantıda Kars-Gümrü demiryolu vurgusu

Güncelleme Tarihi:
Dışişleri Bakanlığı, Kars-Gümrü demiryolunun yeniden faaliyete geçirilmesi amacıyla kurulan Türkiye-Ermenistan Ortak Çalışma Grubu’nun 28 Nisan 2026 tarihinde Kars’ta toplandığını duyurdu.
KARS’TA TARİHİ TOPLANTI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci kapsamında varılan mutabakat doğrultusunda Kars-Gümrü demiryolunun rehabilitasyonu ve yeniden işletmeye alınması için oluşturulan ortak çalışma grubunun Kars’ta bir araya geldiği belirtildi.
“BİR AN EVVEL FAALİYETE GEÇİRİLMELİ”
Açıklamada, tarafların bölgesel ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi kapsamında Kars-Gümrü demiryolunun en kısa sürede yeniden hizmete açılmasının önemini vurguladığı ifade edildi.