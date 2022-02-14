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Kritik toplantı sonrası çarpıcı mesaj: Ne yapacağımızı biliyoruz

#Vladimir Zelenskiy#Olaf Scholz#Rusya
Kritik toplantı sonrası çarpıcı mesaj: Ne yapacağımızı biliyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy "Ukrayna’nın güvenliği Avrupa’nın güvenliğidir" ifadelerini kullanırken, Scholz ise, "Rusya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü bir kez daha ihlal ederse ne yapacağımızı biliyoruz" dedi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir araya geldi. Zelenskiy ve Scholz, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Zelenskiy yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın güvenliğinin Avrupa için kritik önemde olduğuna vurgu yaparak, "Ukrayna’nın güvenliği Avrupa’nın güvenliği demektir. Kuzey Akımı 2 projesinin risklerini de görüşmemizde değerlendirdik. Bunun jeopolitik bir silah olduğunu anlıyor ve enerji garantisi ile enerji güvenliği istiyoruz. Ukrayna’da bugün Avrupa’nın gelecekteki güvenlik mimarisi oluşturuluyor. Ukrayna’ya Avrupa’dan gelecek güvenlik, ekonomik ve enerjik destek çok önemli" ifadelerini kullandı.

"KALANLAR BİZDENDİR"

Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı ihtimaline karşı ülkeyi özel uçaklarla terk eden milletvekillerine ve iş adamlarına seslenen Zelenskiy, "Kalanlar bizimle olanlardır ve bizdendir. Fazlalıklar gider, Ukrayna vatandaşları kalır. Size 24 saat içinde ülkeye dönme çağrısı yapıyorum. Aksi halde haklarında ciddi kararlar almak zorunda kalırız ve bu kararları alırız" ifadelerini kullandı.

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Kritik toplantı sonrası çarpıcı mesaj: Ne yapacağımızı biliyoruz

“ÖNCELİKLE DİPLOMATİK BİR ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Scholz ise yaptığı konuşmada, “Öncelikle diplomatik bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Herhangi bir askeri tehlike durumu olmamasına rağmen Rusya'nın Ukrayna sınırındaki tatbikatlarının kabul edilir bir durum değildir. Rusya, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü bir kez daha ihlal ederse, ne yapacağımızı biliyoruz" dedi.

“UKRAYNA'NIN EGEMENLİĞİ VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ ESASTIR VE MÜZAKERE EDİLEMEZ”

“Bir kez daha netleştirmek istiyorum, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü esastır ve müzakere edilemez” ifadelerini kullanan Scholz, “Şimdi Rusya'dan gerilimi düşürmeye yönelik adımlar bekliyoruz. Aksi takdirde ‘ağır ekonomik, jeopolitik ve mali sonuçları’ olacaktır. Bunu yarın Moskova'da da söyleyeceğim" dedi.

Almanya'nın son sekiz yılda ekonomik olarak Ukrayna'ya en çok destek olan ülke olduğunu hatırlatan Başbakan Schol, desteklerinin ve yatırımlarının devam edeceğini aktardı.

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Öte yandan Scholz, yarın Moskova’ya giderek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

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#Vladimir Zelenskiy#Olaf Scholz#Rusya

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