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Kritik seçim öncesi Macron'dan iç savaş uyarısı

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#Macron#FRANSA#Erken Seçim
Kritik seçim öncesi Macrondan iç savaş uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 14:51

Fransa’da AP seçimlerinden alınan sonuçlardan beri gündemden inmeyen aşırı sağın yükselişi endişe yaratıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’da erken seçimler öncesi iç savaş uyarısı yaptı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, pazar günü yapılacak erken meclis seçimleri öncesi Fransız podcast yayınında konuştu. Cumhurbaşkanı Macron, seçimi aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi veya sol partilerin birleştiği Yeni Halk Cephesi ittifakının kazanması durumunda ülkenin “iç savaşa sürüklenme” riskiyle karşı karşıya olacağını ifade etti.

Macron, her iki tarafın da halk arasında gerilimi artıran bölücü politikalar izlediğini söyledi. Şu anda anketlerde ilk sırada bulunan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin manifestosunun "damgalama ve bölmeye" dayandığını belirten Macron, "Aşırı sağın sunduğu çözümlerin uygulanabilir olduğunu düşünmüyorum, çünkü insanları dinlerine veya kökenlerine göre ayrıştırıyor ve bu da bölünmeye ve iç savaşa yol açar” ifadelerini kullandı.

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Macron aynı eleştiriyi Yeni Halk Cephesi koalisyonunun parçası olan aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi'ne de yönelterek, “O da öyle. Çünkü insanları yalnızca dini görüşlerine veya ırkına göre sınıflandırıyorsunuz, bu da bir bakıma onların halktan dışlanmasını meşrulaştırmanın bir yolu ve bu durumda da aynı değerleri paylaşmayanlarla iç savaş yaşanabilir” dedi.

MACRON'UN PARTİSİ ANKETLERDE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Son anketler, pazar günü yapılacak seçimde Ulusal Birlik Partisi'nin yüzde 35-36, sol ittifakın yüzde 27-29.5, Macron'un merkezcilerinin ise yüzde 19.5-22 oy oranı ile ile üçüncü sırada yer alacağını gösteriyor.

Hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamadığı seçim bölgelerinde 7 Temmuz'da ikinci tur oylama yapılacak.

MACRON, AP YENİLGİSİNİN ARDINDAN ULUSAL MECLİSİ FESHETMİŞTİ

Öte yandan 6-9 Haziran arasında yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Fransa'da ilk sırada açık farkla aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi yer almış, Macron'un partisi Rönesans yüzde ise sandıktan ikinci çıkmıştı. Macron, AP seçimlerinde istediği sonucu elde edememesinin ardından 9 Haziran'da Ulusal Meclisi feshetme kararı aldığını açıklamıştı.

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#Macron#FRANSA#Erken Seçim

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