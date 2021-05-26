Kritik Putin-Biden görüşmesine Beyaz Saray'dan ilginç yorum: Ödül vermiyoruz!

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilmesi planlanan zirvenin 15-16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacağı iddia edilmiş, dün hem Kremli hem de Beyaz Saray son dakika açıklaması yaparak iki dünya liderinin 16 Haziran’da Cenevre’de bir araya geleceğini doğrulamıştı.

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, "Başkan Biden, 16 Haziran 2021'de İsviçre'nin Cenevre kentinde Başkan Putin ile bir araya gelecek. Liderler, istikrarı ve ABD-Rusya ilişkilerini geliştirmeye yönelik konuların yanı sıra öne çıkan sorunları görüşecek" denildi. ABD'de ise bu görüşmenin gergin olan dünya devlerinin ilişkisinde Rusya'ya verilecek bir 'iltimas' olabileceği yönünde endişeler dillendirilmişti.

Bunun ardından Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 16 Haziran'da Cenevre'de yapılacak zirve için ABD'nin hiçbir ön koşul koymadığını açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden ve Putin arasında 16 Haziran'da Cenevre'de yapılacağı açıklanan zirveye ilişkin detayları paylaşan Psaki, "İki liderin zamanlarının çoğunu stratejik istikrar konusunda harcamalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bir gazetecinin "Biden’ın Putin ile görüşmesi, Putin için bir ödüllendirme değil mi?" sorusunu, "Geçen yıllarda unutmuş olabilirsiniz ama diplomasi böyle yürür" diyerek cevapladı.



Gündeme ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya katılan bir gazeteci, Beyaz Saray Sözcüsü Psaki’ye, Biden-Putin görüşmesine ilişkin, "Biden’ın Putin ile görüşmesi, Putin için bir ödüllendirme değil mi?" sorusunu yöneltti. Psaki, eski ABD Başkanı Donald Trump dönemine işaret ederek, "Geçtiğimiz yıllarda unutmuş olabilirsiniz ama diplomasi bu şekilde yürür. İnsanlarla sadece hemfikir olduğumuzda görüşmüyoruz. Rus liderle olduğu gibi, bir dizi anlaşmazlığımızın olduğunda liderlerle görüşmek gerçekten önemlidir. Rusya Devlet Başkanı ile görüşmeyi bir ödül vermek olarak görmüyoruz, görüşmeyi Amerika'nın çıkarlarını savunmanın hayati bir parçası olarak görüyoruz" dedi.

Psaki zirvede, silahlanma kontrolü, siber güvenlik, Belarus gibi konuların yanı sıra Ukrayna'nın da gündeme geleceğini belirterek, "Biden ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğini bir kez daha dile getirecek." bilgisini paylaştı.

Psaki, söz konusu zirvede ABD ve Rusya arasındaki tüm sorunların çözüleceği gibi bir beklentiye girmediklerinin altını çizerek, ABD'nin Rusya'ya zirve için herhangi bir ön şart koymadığını vurguladı.

ABD'NİN KUDÜS'TEKİ KONSOLOSLUĞU YENİDEN AÇMA KARARI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesi esnasında ABD'nin Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurmasını da değerlendiren Psaki, "Bu, bizim birkaç yıl önce Filistinli liderleri ile kesilen ilişkilerimizin devam etmesi bakımından önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu. PSAKİ'DEN UFO YORUMU

Bir muhabirin son dönemde ABD hava sahasında UFO görüldüğüne ilişkin hazırlanan istihbarat raporuna işaret etmesi üzerine Psaki, "Tanımlanan ya da tanımlanamayan hava araçları tarafından hava sahamıza yönelik ihlalleri ciddiye alıyoruz." yorumunda bulundu.

Psaki, söz konusu istihbarat raporunu da ciddiye aldıklarını ​​​​​​​ve raporu beklediklerini kaydetti.

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